میزبانی هیئت فوتبال قزوین ایده آل بود/ داماش باید بازی کند

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : با وجود اینکه برای اولین بار بود تیم بزرگی نظیر پرسپولیس به شهر قزوین می آمد اما هیئت فوتبال و تربیت بدنی این شهر در برگزاری این مسابقه حساس موفق عمل کردند و کوچکترین مشکلی در این بازی و پس از پایان مسابقه بوجود نیامد.

محمدی اضافه کرد: نظم و انضباط خوبی بر روی سکوها و کنار زمین برقرار بود و تمامی مسائل برای برگزاری یک مسابقه استاندارد رعایت شد که جا دارد به همین خاطر از تلاش های هیئت فوتبال قزوین قدردانی شود.

وی در خصوص اعتراض های زیاد کادرفنی دو تیم به داور و ایجاد وقفه در جریان مسابقه یادآور شد : وقوع اینگونه صحنه ها در فوتبال طبیعی است ولی نباید اعتراض ها از حد خودش فراتر برود و نظم مسابقه را تحت تاثیر قرار دهد . به نظر من روی صحنه هایی که موجب پنالتی شد و با اعتراض کادرفنی پیکان همراه بود باید کارشناسان نظر بدهند و اینگونه مسائل تاثیری منفی درعملکرد میزبان ندارد .

رئیس سازمان لیگ برتر در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری دیدار روز سه شنبه استقلال و داماش گیلان در مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی خبرداد و اظهار داشت : با مخالفت سازمان لیگ با کناره گیری داماش گیلان از مسابقات جام حذفی ، این مسابقه طبق برنامه قبلی ساعت 15/14 دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد .