۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

کرج با کمبود 70 پایگاه بهداشتی مواجه است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون شبکه بهداشت و درمان کرج از کمبود 70 پایگاه بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعید محمدی صبح امروز در جمع مدیران دستگاه های اداری - خدماتی شهرستان کرج اظهار داشت: از آنجا که در حال حاضر سیاست کلی دولت بر ارائه خدمات اولیه بهداشتی به تمامی هموطنان است و اصل پیشگیری را در اولویت امور بهداشتی قرار داده است بنابراین توسعه مراکز و پایگاه های بهداشتی نیز در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر 75 پایگاه بهداشتی در نقاط مختلف شهرستان کرج فعال است که این آمار باید به 145 پایگاه افزایش یابد و امیدواریم با مساعدت شورای شهر کرج و شهرهای اقماری و بخشداری ها زمین و ساختمان مناسب در اختیار شبکه بهداشت قرار داده شود و کار تجهیز این اماکن نیز با بودجه شبکه انجام خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه 44 قانون اساسی کار خصوصی سازی مراکز درمانی کرج آغاز شده و تاکنون شش مرکز بهداشتی کرج به بخش خصوصی واگذار شده است و این روند همچنان در کرج ادامه خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: ارائه خدمات اولیه بهداشتی را شبکه بهداشت و درمان انجام خواهد داد و کارهای تخصصی درمانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا بتوان با ارائه کارهای کیفی تر به شهروندان رضایت آنان را جلب کرد.

