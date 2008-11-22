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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۸

احمدی نژاد -1:

هدف کردان مقابله به مثل نبود / ارکان کشور با موضوعات سطح پائین خدشه دار نمی شود

هدف کردان مقابله به مثل نبود / ارکان کشور با موضوعات سطح پائین خدشه دار نمی شود

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در مراسم تودیع و معارفه کردان و محصولی گفت: رفتار کردان را در روز استیضاح یک رفتار انقلابی و آرمانی و منطبق بر فرهنگ بسیج دیدم.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در مراسم تودیع و معارفه علی کردان و صادق محصولی  در وزارت کشور که با حضور برخی از اعضای دولت و مسئولان و همچنین برخی از نمایندگان مجلس در سالن 600 نفری وزارت کشور برگزار شد ضمن تشکر از کردان اظهار داشت:  من دیدم که ایشان آبروی خود را داد تا لطمه ای به انسجام ملی، ارکان نظام و حیثیت کشور وارد نشود.

وی افزود: کردان فحش ها را خورد و تحمل کرد اما چیزی نگفت، این یعنی بسیجی بودن ، لذا از ایشان به دلیل خدماتش در انقلاب و در سه ماهه وزارت کشور تشکر می کنم.

احمدی نژاد ادامه داد: پیش از انقلاب دوره ای را نداشتیم که تا این اندازه وزیر کشور از شش جهت زمین و هوا و دریا و ... تحت فشار باشد، آنگونه که بنده برداشت کردم و ظاهرش نشان می داد کردان برای خدا فعالیت می کرد.

رئیس جمهور همچنین گفت : کسی که آبرویش را معامله کند خداوند به بهترین وجه آن را خواهد خرید چرا که خداوند مثل امثال ما نیست که دربازی های سطح پایین و سخیف باشد.

وی اضافه کرد: برخی از هم اکنون انتخابات را نشانه گرفته اند تا آن را بزنند به گونه ای که اگر نتایج مورد نظر آنان نبود ، خدشه ای به آن وارد کنند.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: بیش از 200 هزار از گل های این سرزمین پرپر شدند و قامت برافراشته آنان خمیده شد تا پرچم انقلاب  برافراشته بماند و اکنون باید تلاش کنیم در فضای انقلاب داخل این بازیهای سطح پایین گرفتار نشویم چرا که این مسائل همگی انحطاط ،خسارت و سقوط است . البته ملت و رهبری هوشمند هستند و خدای ملت نیز بیدار است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ارکان این کشور با این حرفهای سطح پایین، دم دستی و تکراری هیچگاه خدشه دار نخواهد شد.

وی با اشاره به موضوع انتخابات تاکید کرد: مجریان باید انتخابات را به خوبی برگزار کنند زیرا در این کشور رای ملت حاکم است و هیچ کس نمی تواند رایی را بر این ملت تحمیل کند و این کلام امام راحل است البته برخی که حرفهایی را به زبان می آورند خود را کوچک می کنند و به ملت نشان می دهند.

دکتر احمدی نژاد با قدردانی از کردان تصریح کرد: کردان به خاطرخداوند چیزی نگفت و اگر نیازی به مقابله به مثل بود می توانست کارهایی انجام دهد اما این کار را نکرد و از این پس نیز به این اقدامات دست نمی زند،  چرا که بنای ما بر مقابله به مثل نیست.

ادامه دارد... 

کد مطلب 787838

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