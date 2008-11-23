میزبانی تلخ پروییها از بوش/ 100 هزار مامور برای حفاظت سران اپک

سران 20 کشور جهان با میزبانی پرو در چارچوب گروه اپک در نشست خود درباره بحران مالی و آزاد سازی تجاری، همکاری های امنیتی و ضدتروریستی، امنیت غذایی، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی به بحث و تبادل نظر می پردازند.

رهبران کشورهای عضو اپک یکی پس از دیگری وارد لیما شدند، اما پس از ورود جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شمار زیادی از مردم پرو در تظاهراتی نسبت به حضور وی در کشورشان اعتراض و بوش را مسبب اصلی بحران مالی در جهان دانستند.

بوش که این آخرین حضور وی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در نشست اپک است، ابراز امیدواری کرده تا اعضای این سازمان از مواضع گروه 20 حمایت کنند.

رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از ورود به لیما بلافاصله با هو جین تائو همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. هوجین تائو نیز در اولین دیدار میان مقامات چینی و تایوانی با یک هیئت اعزامی از تایپه دیدار و مذاکره کرد. این اولین دیدار مقامات بلندپایه تایوان و چین در کشورهای دیگر به شمار می رود. چین و تایوان در سال 1949 میلادی از هم جدا شدند.

به گفته مقامات پلیس پرو، تنها 39 هزار مامور امنیتی و پلیس برای برقراری امنیت در لیما پایتخت کشور بکار گرفته شده اند و این درحالی است که حدود 100 هزار مامور امنیتی، پلیس و سربازان ارتش جهت ایجاد نظم و جلوگیری از بروز حملات تروریستی در سراسر کشور مستقر هستند.

در این میان، واحدهای ویژه ضدتروریستی و حملات هسته ای، شیمیایی یا باکتریایی در حالت آماده باش بسر می برند و تک تیراندازها نیز در نقاط راهبردی مستقر و هفت میلیون سکنه شهر لیما را به طور کامل تحت نظارت دارند.

همچنین بالگردها و هواپیماهای ویژه بر فراز محل برگزاری اجلاس و بر فراز شهر لیما مرتبا در حال پرواز هستند. خیابان ها خالی و شهروندان از تردد در پیاده روها نیز حذر می کنند.

جالب توجه است که سه کمربند حفاظتی به دور ساختمان محل برگزاری اجلاس اپک بکار برده شده است. این محل پیشتر شکنجه گاه زندانیان در سالهای 1990 تا 2000 میلادی بوده است.

رهبران اپک قصد دارند باوجود بحران اقتصادی پیشنهادی برای گشایش بازارها ارائه دهند.

گروه اپک در سال 1989 میلادی برای توسعه منطقه آزاد تجاری با حضور 21 کشور تشکیل یافت. اعضای این گروه را استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، چین، آمریکا، اندونزی، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، گینه نو، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام تشکیل می دهند.

کشورهای عضو اپک با 2 میلیارد و 600 میلیون نفر 41 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند.