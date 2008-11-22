مدیریت نالایقان از این پس پذیرفتنی نیست/ بازدهی دولت باید چندبرابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در مراسم تودیع و معارفه علی کردان و سید صادق محصولی در وزارت کشور با اشاره به هفته بسیج یاد و خاطره همه بسیجیان و پرچمدار بسیجیان امام راحل را گرامی داشت.

وی افزود: فرهنگ بسیجی آماده برای فداکاری در راه آرمانهاست، فرهنگ بسیجی فرهنگ تحمل همه سختی ها و ناملایمات در مسیر انجام وظیفه الهی است.

احمدی نژاد ادامه داد: فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پاکی، عشق به انسانها، خدمت گذاری ، خود را ندیدن ، ارزشها و آرمانها را دیدن، پرواز در اوج انسانیت و فرهنگ همدلی و برادری.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز فرهنگ بسیجی در ایران طنین انداز است، تصریح کرد: در کانون فرهنگ بسیجی عشق به ولایت ، همراهی و پیوستن به ولایت مشاهده می شود و امروز عزیزترین ملت ها در جهان ملت ایران است.

وی ادامه داد: بواسطه نشر فرهنگ بسیجی در عالم ، امروز استکبار جهانی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و بسیار روشن و واضح است که امپراتوری مادی و سلطه به پایان راه خود رسیده است و آنان ضربه اصلی را از فرهنگ بسیجی خورده اند.

احمدی نژاد همچنین گفت: امروز هیچ تحلیلگری در دنیا نیست که تحلیل او بهره ای از انصاف برده باشد و در عین حال مقاومت ملت ایران را عامل اصلی فروپاشی استکبار نداند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ابرقدرت ها به منطقه آمده اند به خیال اینکه مرهمی بر زخم خود و مشکلات اقتصادی خود بگذارند و از مهلکه نجات یابند اما به فضل الهی باز هم در برابر دیوار بلند فرهنگ و عزت بسیجی متوقف شده اند و زمین خوردند.

وی خاطرنشان کرد: نه تنها در بین ملت های منطقه بلکه درجهان تئوری، مبانی نظری ، نظامات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بسیاری از دولت ها هیچ مشروعیت و جاذبه ای ندارد و آنان دیر یا زود باید منطقه ما را ترک کنند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اذعان غربی ها مبنی بر فروپاشی خود خاطرنشان کرد: آنان که اگر بسیاری هم نقص داشته باشند یک درجه اش را اذعان نمی کنند ولی اکنون به جایی رسیده اند که اذعان به فروپاشی می کنند اما چیزی را هم که بیان می کنند صد برابر بیشتر از آن چیزی است که می گویند.

رئیس جمهور همچنین اظهار داشت به لطف ملت بسیجی ایران بساط ظلم و استکبار به سرعت از جهان جمع می شود و رمز پیروزی ما حفظ فرهنگ بسیجی و عشق به آرمانها و کرامت است ، لذا امیدوارم هفته بسیج فرصت مناسبی برای یادآوری، تبیین ، نشر و تعمیق اندیشه الهی بسیج باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وزارت کشور اظهار داشت: وزارت کشور مادر وزارتخانه هاست و پیشبرد کارها در کشور بر عهده وزارت کشور است، به همین دلیل وزارت کشور باید مستحکم، دقیق و پیگیر باشد، خوشبختانه بدنه وزارت کشور سرشار از نیروهای انقلاب ، معتقد به آرمانها و اهداف انقلاب بود و امروز هم هست.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه محصولی وزیر جدید کشور هم باید محکم بایستد و سیاست های دولت و قوه مجریه را در عرصه داخلی اعمال کند تصریح کرد: در این دولت به وزارت کشور و استانداران اختیارات بسیاری ارائه شده است.

رئیس جمهور خطاب به محصولی و استانداران خاطرنشان کرد: اگر بنا بر جابجایی مدیران باشد تنها معیارهایی همچون خدمتگزاری و پاکی و عشق به ولایت باید مد نظر قرار بگیرد. لذا مبادا تحت تاثیر فشارها قرار بگیرید چرا که حق ندارید در پیشگاه خداوند برای راضی کردن اشخاص از معیارهای انقلابی کوتاه بیایید و استقلال قوه مجریه را مخدوش کنید.

وی افزود: البته باید مدیران انسانهای پاک، مردمی ، آرمانی و انقلاب باشند و شما نباید برای راضی کردن برخی افراد، آدمهای سستی را بر بکار بگمارید و کسانی را راضی کنید که معلوم نیست که عاقبتش چه می شود.

دکتر احمدی نژاد ادامه داد: اگر در این چند سال کوتاه آمده ام اکنون دیگر کوتاه نخواهم آمد و آنچنانکه در شهری مثلا 200 تا 300 هزار نفر اذعان کنند که ما فلان شخص را نمی خواهیم ، این موضوع را نمی توانم بپذیرم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بازدهی مجموعه دولت چند برابر شود گفت: تقاضا دارم مسئولان این موارد را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه فضای کشور فضای همدلی و برابر است تصریح کرد: قوه قضائیه و مقننه از این مسیر حمایت خواهند کرد چون همه انجام کار و سلامت کار را می خواهند و بنده پیشاپیش از همه تشکر می کنم.

دکتر احمدی نژاد همچنین خاطرنشان کرد: باید بگونه ای حرکت کنیم که فضای کشور ، فضای نشاط ، امید ، برادری و کار و تلاش باشد چرا که در کشور نیروی کار زیاد است.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه در محدوده قانون آزاد هستند و قانون ما وسیع ترین قانون هاست گفت: مطمئنم که همه کمک خواهند کرد و اگر هم چند نفری ناراحت می شود، بشوند.

وی با بیان اینکه هر روز تخریب هایی نسبت به دولت انجام می گیرد، افزود: اجازه دهید این تخریب ها انجام شود چرا که شما نمی دانید که لبخند یک کودک مستضعف روستایی به اندازه ای ارزشمند است که می ارزد انسان همه عمرش را بدهد و آن لبخند را ببیند.

احمدی نژاد همچنین گفت: مسئله ای در روز رای گیری محصولی در مجلس به صورت بی مبنا مطرح شد و برخی روزنامه ها هم این موضوع را منتشر کردند.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه محصولی هم یک بسیجی است تصریح کرد: محصولی دارای روحیه بسیجی است و اگرماموریتی به او سپرده شود حاضر است با دنیا قطع رابطه کند و آن ماموریت را انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه محصولی فضای همدلی را جلو خواهد برد خاطرنشان کرد: وی در وزارت کشور به پیشبرد امنیت ، مسائل اجتماعی و مسائلی که در اقتصاد باید پیشگیری شود کمک خواهد کرد و با سایر قوای کشور و نمایندگان محترم مجلس که آماده کمک به دولت هستند تعامل می کند.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: وزارت کشور سمبل اقتدار است اما باید مردمی ترین وزارتخانه کشور باشد.

بنابراین گزارش در پایان این مراسم تقدیر نامه ای از سوی رئیس جمهور به علی کردان اهدا شد ، همچنین مسئولان وزارت کشور نیز نقدیر نامه ای به وی ارائه کردند.