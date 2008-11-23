کسی در شکست استقلال مقصر نبود / کادر فنی را تقویت می کنیم

مسعود زریبافان رئیس مجمع باشگاه استقلال در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، درخصوص عملکرد مدیریت و کادر فنی باشگاه استقلال بویژه شکست خانگی این تیم مقابل فولاد خوزستان، اظهار داشت: شخصا از عملکرد آقای واعظی آشتیانی و کادر فنی استقلال راضی هستم و با یک شکست نمی توان درباره عملکرد آنها قضاوت کرد. ما باید فرصت لازم را در اختیار مدیریت باشگاه قرار دهیم وعملکرد مدیریت را در یک دوره زمانی ارزیابی کنیم.

وی افزود: به نظر من شکست مقابل فولاد ناشی از قصور کسی نبود و کادر فنی و بازیکنان نهایت تلاش و جدیت خودشان را برای پیروزی در این مسابقه بکار گرفتند ولی موقعیت های استقلال به گل تبدیل نشد ونمی توان این شکست را متوجه شخص خاصی دانست.

زریبافان تصریح کرد: شکست پاداش بازی خوب استقلال مقابل فولاد نبود و در این مسابقه استقلال و کادر فنی کاملا بر حریف خود تسلط داشتند و تصور می کنم هواداران هم از بازی برتر و مقتدرانه استقلال در این دیدار راضی اند هرچند این بازی خوب با کسب نتیجه همراه نشد.

رئیس مجمع باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه شکست بخشی از رقابت ورزشی است و اهداف و برنامه های باشگاه تحت تاثیر ناکامی های احتمالی دستخوش تغییر نخواهد شد اظهار داشت: استقلال علیرغم شکست برابر فولاد همچنان جایگاه خود را در جمع تیم های بالای جدول حفظ کرده و جزو مدعیان به شمار می رود. بنابراین یک شکست نمی تواند برنامه های بلند مدت باشگاه را مختل کند.

وی با بیان اینکه بدنبال حمایت و تقویت هر چه بیشتر از کادر فنی هستیم اظهار داشت: هرلحظه احساس کنیم تیم استقلال در بخش مدیریتی و فنی نیاز به تقویت و کمک بیشتر دارد ، در این زمینه درنگ نخواهم کرد هر چند تاکنون تمام مسائل مدیریتی باشگاه را به هیئت مدیره و مسائل فنی را به کادر فنی سپرده ایم و کمترین دخالت را در این زمینه اعمال کرده ایم.

زریبافان درپاسخ به این سئوال که تاکنون چه بخشی از قرارداد بازیکنان استقلال به آنها پرداخت شده است ، یادآور شد : تاکنون در حد مقدورات مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده ایم ولی همچنان بدنبال جذب کمک ها و منابع مالی جدید هستیم تا با تثبیت آنها بتوانیم به تعهدات خود به موقع عمل کنیم. در این راه هیئت مدیره و مدیرعامل درکنار بخش اقتصادی باشگاه فعالیت جدی دارند و تصور نمی کنم امسال باشگاه علیرغم رقابت در سه جبهه لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا با مشکلات مالی روبرو شود.

رئیس مجمع باشگاه استقلال نگاه یکسان سازمان تربیت بدنی به دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس را ستود و تصریح کرد: خوشبختانه سازمان تربیت بدنی تاکنون هر زمان که این دو باشگاه به کمک های مالی نیاز داشته در حد مقدورات خود این دو تیم را مورد حمایت های خود قرارداده و اجازه نداده تا تنگناهای مالی تاثیری در روند حرکتی آنها داشته باشد. به اعتقاد من کمک های سازمان درفصل جاری به هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بی سابقه بوده و طبیعی است انتظارات نیز از این دو باشگاه مردمی برای کسب نتایج قابل قبول در لیگ برتر بالا باشد.

وی در خصوص شائبه کمک های بیشتر سازمان تربیت بدنی به باشگاه پرسپولیس برای جذب ستاره های بزرگ فوتبال تاکید کرد : سازمان همواره نگاه برابری به این دو تیم پرطرفدار دارد و تاکنون نیز در تخصیص های خود این موضوع را ثابت کرده است . البته شاید در مقطعی توجه به یکی از این دو باشگاه به لحاظ شرایط آنها بیشتر بوده ولی در نهایت حمایت سازمان به شکلی عادلانه توزیع شده است و نمی توان از این نظر به سازمان خرده گرفت .

زریبافان در بخش پایانی سخنان خود هدفگذاری باشگاه استقلال را در فصل جاری قهرمانی درمسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد و اظهار داشت: تمام تمرکز مدیریت باشگاه کسب قهرمانی در لیگ برتر و حضور افتخارآمیز در لیگ قهرمانان آسیاست و تمامی برنامه ها و سیاست گذاری های باشگاه در جهت تحقق این خواسته جهت گیری شده است و به عنوان بخشی از مدیریت باشگاه امیدوارم بتوانیم استقلال را به لحاظ تدارک و پشتبانی لازم برای رسیدن به این اهداف بلند یاری کنیم.