از زبان من حرف خلاف خارج نمی شود / نقص توحیدم تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی کردان وزیر سابق کشور در مراسم تودیع خود و معارفه وزیر کشور جدید که عصر امروز با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و برخی مقامات کشوری و نمایندگان مجلس در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار شد ضمن تشکر از کلیه مسولان وزارت کشور اظهار داشت : از همه کسانی که به بنده کمک کردند تا تعهداتی را که دولت و مجلس به من سپرده بودند در حد میسور به انجام برسانم، قدردانی می کنم.

وی افزود: در دوران وزارت کشور تلاش کردم وارد حاشیه هایی که برخی دوستان می ساختند، نشوم و صرفا در آنچه که در تعهدات شرعی و قانونی بنده بوده است وارد شوم و خدماتی را به مردم عزیز ایران ارائه کنم که از ذکر آنها خودداری می کنم که قضاوت آنها را در وهله اول به خداوند بزرگ و در وهله دوم به همکارانم در سراسر کشور وا می نهم.

کردان ادامه داد: برای برادرم جناب آقای محصولی آرزوی توفیق دارم و اعلام آمادگی می کنم به دلیل حساسیت این وزارتخانه در حد وسع و بضاعتم و آشنایی با امورات وزارت کشور هر کمکی که بخواهند در خدمتشان باشم و با تمام وجود اندوخته های بسیار محدود و ناچیز خود را به ایشان واگذار کنم.

وزیر سابق کشور همچنین گفت: خدا را سپاسگزارم که توفیق بزرگی به من عنایت کرد که در هنگام رسیدن به سن تکلیف و نوجوانی مسیری را پیمودم که عشق اهل بیت (ع) در سینه ام سکنی گزید. عالیترین مدالی که به سینه آویختم حکم نوکری آقا امام رضا (ع) است که بهترین حکم است و بنده جاروکش آن امام عزیز هستم.

کردان در ادامه سخنانش اظهار داشت: از دوستانی که زمینه دو حادثه را در زندگی بنده فراهم کردند سپاسگزارم.

وی یکی از این موضوعات را این گونه مطرح کرد که قبل از استیضاح نگاه حزبی داشته و اکنون نگاهش از حزبی بودن خارج شده و به حزب الله پیوند خورده است.

وزیر سابق کشور خاطرنشان کرد: حادثه شیرین دوم که در زندگی ام رخ داد این بود که اگر گاهی وابستگی هایی به تبار، باند و اشخاصی وجود داشت به لطف خداوند از آن نیز خارج شده ام و همان طور که در صحن علنی مجلس گفتم "نقص توحیدم تکمیل شد".

کردان همچنین گفت : پس از پیروزی انقلاب که وارد صحنه دفاع از انقلاب شدم با پذیرش مسئولیت از خداوند خواستم که خدایا قلمی قدرتمند به من عنایت فرما که در خدمت مسلمانان باشد و به امام صادق (ع) متوسل شده ام.

وی افزود: در این گیر و دار اخیر، که همگی را لطف خداوند می دانم برخی می گفتند فلانی خلاف گفته است، به این دلیل آزرده خاطرم ، چرا که افرادی که با من کار کرده اند به ویژه برادری که نقش اول استیضاح را در مجلس ایفا می کرد ، می دانند که از زبان من حرف خلافی خارج نمی شود.

کردان ادامه داد: بنده به دنبال این چند کار نمی روم ، اول دروغ ؛ که مادر همه خلاف هاست و افراد ضعیف النفس به سراغ آن می روند ، بنده سرباز کوچک انقلاب بوده و هستم و تا آخرین لحظه خواهم بود و از نوجوانی تا رحلت حضرت امام (ره) مقلد ایشان بوده ام و حمایت از دولت احمدی نژاد را تکلیف شرعی خود می دانم.

وزیر سابق کشور با بیان اینکه بنده مرید این دولت هستم اظهار داشت: خیلی ها فکر می کردند که من به این امانت خیانت می کنم اما پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدند که راه ما با آنان یکی نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروز خوشحالم که در جنگ احزاب اولین نیرویی هستم که در این وادی وارد شدم و امیدوارم اقداماتی که کرده ام چون بر مبنای تکلیف شرعی بوده مورد رضایت واقع شده باشد.

کردان همچنین گفت : یکی خدمات 30 ساله و دوم مدیریت من از سوی برخی زیاد مطرح شده است اما باید بگویم انسانهای فراوان گمنامی در کشور ما هستند که دهها هزار بار بیشتر از امثال ما در این کشور خدمت کرده اند ولی به دلیل اینکه نام آور نبوده اند نام آنان در تاریخ ثبت نشده است و من از این بابت شرمنده شده ام.

وی افزود: اگر اندک خدمتی کرده ایم ، دعا کنیم که مرضی رضای خداوند باشد.

به گزارش مهر وزیر سابق کشور همچنین درباره مباحث مطرح شده درباره مدیریت خود تصریح کرد: راجع به این موضوع بحث های زیادی مطرح شده امااین لطف خداوند است که شامل حال من شده است و بنده نمی توانم راجع به چیزی که متعلق به من بنده نیست سخن بگویم، چرا که هیچ مالکیتی را برای خود نمی دانم و همه این مسائل عنایت خداوند بزرگ است که امیدوارم پس نگیرد.

کردان همچنین راجع به انتخابات آینده کشور خاطرنشان کرد: تا این لحظه ای که بنده در خدمت شما هستم و چه در زمانی که از سوی دکتر احمدی نژاد برای این سمت به مجلس معرفی شدم قسم جلاله یاد می کنم که ایشان حتی یک کلمه راجع به انتخابات ریاست جمهوری با من حرفی نزده و از چگونگی دینداری ها و تحلیل ها در این کشور تعجب می کنم.

وی افزود: بنده که وزیر کشور بودم رئیس جمهور حتی درباره قسمتی از انتخابات هم با من صحبتی نداشت چه رسد به اینکه انتخابات چگونه برگزار شود، واقعا چرا به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می کنیم.

کردان همچنین گفت: امروز برادرم محصولی عهده دار این پرونده شده است و امیدوارم همه برادران و خواهران در این کشور به گونه ای عمل کنند که به حیثیت کشور اضافه شود نه اینکه از حیثیت عمومی کشور نقطه ای را کاهش دهیم.