نیکولیچ ناظر فنی تیم های پایه فدراسیون فوتبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این پیشنهاد از سوی مقامات ارشد فدراسیون فوتبال به نیکولیچ ارائه شده است ولی تصمیم نهایی در این زمینه پس از بازگشت علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از کشور مالزی و نشست با این سرمربی کروات و ارائه برنامه های وی اتخاذ خواهد شد.

گفته می شود نیکولیچ که سابقه 5 سال همکاری با تیم های پایه باشگاه فولاد خوزستان را درکارنامه خود دارد ، پذیرش این مسئولیت را به بررسی شرایط پیشنهادی از سوی فدراسیون فوتبال منوط کرده است.

درپی ناکامی تیم فوتبال جوانان درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا درعربستان، نناد نیکولیچ شنبه هفته گذشته و پس از برگزاری جلسه کمیته تیم های ملی از هدایت تیم جوانان برکنار شد.

وی تا پایان ماه ژانویه میلادی (12 دی ماه) با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد و به نظر می رسد مسئولان فدراسیون فوتبال قصد دارند همچنان از تجربیات این مربی کروات در تیم های پایه و جوانان ، نوجوانان ، نونهالان و کمتر از 13 سال استفاده کنند.