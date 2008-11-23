خفاش جاسوس ساخته می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، بی شک میکرو سیستمهای هوایی از ظرفیت بالایی برای ایجاد تحول در عملیاتهای نظارتی و نظامی برخوردارند و تلاش برای دستیابی به مؤثرترین طرحها در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای جاسوسی هوایی در آینده ای نه چندان دور در صدر برنامه های تحقیقاتی - نظامی برخی از ارتشهای جهان قرار دارد.

در این زمینه الهام گرفتن از طبیعت ایده ای منحصربفرد به شمار می آید تا سازه های ارائه شده کمترین میزان جلب توجه را داشته باشند.

الهام گرفتن از طبیعت به دانشمندان کمک کرده است تا در سالهای اخیر میکرو سیستمهای جاسوسی و نظارتی با راندمان عملکردی بالا ارائه کنند. نکته جذاب و خواندنی در این زمینه روی آوردن برخی دانشمندان به استفاده از ساختار حیوانات منقرض شده و الهام گرفتن از فیزیک آنها برای ارائه طرحهای خود بوده است.

خفاش های الگوی دانشمندان در طراحی این جاسوس روباتیکی شده اند

اما اکنون صحبت از نمونه ای است که به دنیای پستانداران متعلق بوده و خبری از انقراض نسل آن نیز نیست: خفاش.

دیدگاه برخی ساختارهای نظامی جهان استفاده از تازه ترین فناوریها و تحقیقات دانشگاهی است. به تازگی محققان کالج مهندسی دانشگاه میشیگان، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه نیومکزیکو تلاش گسترده ای را برای طراحی و ساخت سیستم روباتیکی 15 سانتیمتر آغاز کرده اند که برای این منظور از فیزیک خفاشها الهام گرفته شده است.

این هواپیمای روباتیکی انرژی مورد نیاز برای پرواز خود را از خورشید تأمین می کند. اما خورشید تنها منبع تأمین انرژی این هواپیمای روباتیکی نیست. باد و حتی هرگونه ارتعاشی می تواند در این سیستم به انرژی حرکتی برای آن تبدیل شود و این درحالی است که خفاش جاسوس به نظارت دقیق مناطق مختلف روی زمین می پردازد. در ادامه این نظارتها نیز داده های دقیقی در قالب سیگنالهای رادیویی در آن واحد به پایگاه عملیاتی ارسال می شود.

نمایی رایانه ای از چشم خفاش روباتیکی جاسوس

محققان دانشگاه میشیگان نیز در این پروژه حضور فعال دارند. آنها بر روی سیستمهای میکرو الکترونیکی آن کار می کنند و با استفاده از کمک تحقیقاتی 10 میلیون دلاری که در مدت 5 سال و به تدریج دریافت می کنند، مغز خفاش روباتیکی جاسوس را تولید می کنند.