تاکید چین بر تاثیر موضوع تایوان بر روابط پکن- واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید درباره دیدار جرج بوش رئیس جمهور آمریکا و هوجین تائو رئیس جمهور چین در اپک (نشست همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه) گفت: دو طرف در این دیدار بر حل مسئله هسته ای کره شمالی تاکید کرده اند.

وی موضوع تایوان را از دیگر مسائلی عنوان کرد که در گفتگوی امروز بوش و هوجین تائو مطرح شده است.

پرینو درباره خواسته آمریکا از مذاکرات شش جانبه هم گفت: ایالات متحده امیدوار است مذاکرات شش جانبه به ایجاد مکانیسمی برای خلع سلاح پیونگ یانگ بیانجامد.

وی، مسئله هسته ای ایران، بحران سیاسی زیمبابوه و سودان و میانمار را از مسائل دیگری دانست که در گفتگوهای روسای جمهوری چین و آمریکا مطرح شد.

هوجین تائو هم در دیدار با خبرنگاران گفت: امیدواریم رئیس جمهور جدید آمریکا تاثیر موضوع تایوان بر روابط پکن-واشنگتن را درک کند.

لیو جیانچائو سخنگوی وزارت خارجه چین نیز ابراز امیدواری کرد اوباما با احترام به دیدگاه ما نسبت به تایوان به بهبود روابط واشنگتن-پکن کمک کند.