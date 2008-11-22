پایان آذرماه ؛ مهلت دریافت کارت سوخت خودروهای گازوئیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراطلاعیه شماره 28 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است : نظر به اینکه از اول آذرماه 1387 تحویل نفت گاز (گازوئیل) به خودروهای نفت گاز (گازوئیلی) صرفا با کارت هوشمند سوخت انجام می شود، بدینوسیله از دارندگان خودروهای نفت گاز (گازوئیلی) که تاکنون پلاک ملی ایران دریافت نکرده و کارت هوشمند سوخت آنان صادر نشده است تقاضا می شود حداکثر تا پایان آذرماه 1387 جهت تعویض پلاک یا تسجیل و ثبت اطلاعات خودرو به منظور صدور کارت هوشمند سوخت با در دست داشتن مدارک به همراه خودرو به مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور مراجعه نمایند .

در این اطلاعیه مدارک لازم چنین برشمرده شده است : 1- سند مالکیت خودرو 2- کارت خودرو 3- کارت ملی 4- مدارک احراز محل سکونت دارنده خودرو 5- بیمه نامه شخص ثالث .

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است پس از پایان مهلت مذکور و از ابتدای دی ماه 1387 دریافت نفت گاز (گازوئیل) برای این دسته از خودروها در صورت تسجیل مانند خودروهای پلاک ایران صرفا با کارت هوشمند سوخت امکانپذیر خواهد بود.