اگر ملت پشت سر مراجع حرکت کند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در جمع علما و عوامل اجرایی بعثه شیعیان عراقی اظهار داشت: ما امروز خوشحالیم که بخشی از مشکلات مردم عراق پایان یافته و سلطه صدام جنایتکار از عراق برچیده شده و قانون اساسی مورد نظر مردم و حکومت قانونی بر آنها فراهم شده است.

ری شهری در ادامه با تاکید بر سرنوشت ساز بودن شرایط فعلی عراق عنوان کرد: توافقنامه امنیتی که در حال حاضر مورد بحث پارلمان عراق است ، شرایطی را فراهم ساخته که تصور می کنم دولت و ملت عراق و بخصوص رهبران دینی و مراجع در شرایط بسیار سختی قرار گرفته اند.

نماینده مقام معظم رهبری افزود: دعا می کنیم با هدایت مراجع دینی و سیاستمداران باتجربه عراقی از این آزمون سخت دولت و ملت عراق روسفید به در آیند.

حجت الاسلام ری شهری با تاکید بر لزوم توجه به اصل اساسی قرآن و توجه حضرت امام (ره) و خلف صالح آن بزرگوار بر قاعده نفی سبیل در برابر بیگانگان عنوان کرد که امیدواریم این اصل قرآن محورحساسیت دولت مردمی عراق قرار گیرد و بر این اساس هیچ توافقنامه ای که سلطه بیگانه بر ملت عراق را تحمیل کند ، مورد توافق پارلمان عراق قرار نگیرد.

سرپرست حجاج ایرانی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد شهید سید محمد باقر حکیم و نقش آن بزرگوار در برگزاری مراسم و ارائه دیدگاههای اساسی دین در حج ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که با نورانیت حج و عنایت حضرت رسول(ص) فرج نهایی مردم عراق فراهم آید و روزی فرا برسد که بیگانگان از عراق بیرون رفته و سرنوشت دولت و ملت توط خود آنها رقم زده شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر ملت عراق پشت سر مراجع دینی حرکت کنند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. در عین حال وحدت کلمه آحاد مردم عراق در صورت پویایی و پیوند با مراجع دینی می تواند پشتوانه محکمی برای آنها بحساب آید.

در بخش دیگری این دیدار سرپرست بعثه شیعیان عراق با توصیف اوضاع فعلی عراق و شرایط سخت مردم آن، ضمن تشکر از همکاری ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت به مردم عراق ، گزارشی از فعالیت های جاری و برنامه ای حجاج عراقی ارائه داد و در پایان برای حجاج ایرانی و عراقی در مناسک حج آرزوی توفیق کرد.