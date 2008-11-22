نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمدحسین صفار هرندی به تبیین نقش و جایگاه جلال آل احمد در شکل‌گیری یک "جریان روشنفکری" در ایران پرداخت و بر لزوم ادامه راه نوشتاری وی در میان نسل جدید نویسندگان تاکید کرد.

غلامعلی حداد عادل نیز به اهمیت آثار این نویسنده در نسل دهه‌های 40 و 50 اشاره و خاطراتی را از تاثیرپذیری خود و همنسلانش از دیدگاههای جلال آل احمد بیان کرد.

حسین رحیم‌پور ازغدی نیز جلال را ناقدی هوشیار توصیف کرد که به دام "ایسم"ها و "ایک"های زمانه خود نیفتاد و گرچه در مقطعی متاثر از برخی مکاتب چپ بود، در اوج کارهای نوشتاری‌اش به مذهب بازگشتی سرافرازانه داشت.

در مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد مصطفی رمضانی فرانی دبیر جایزه نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده برای برگزاری آن ارائه کرد.

این جایزه در حالی به کار خود پایان داد که هیئت داوران آن هیچ نویسنده‌ای را به عنوان برگزیده نخست معرفی نکرد و تنها به معرفی پنج نفر "شایسته تقدیر" اکتفا کرد که سهم هر کدام از آنها یک لوح سپاس، تندیس جلال آل احمد و 25 سکه بهار آزادی بود.

مراسم نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با پخش کلیپ‌هایی از سخنرانی‌ها و عکس‌های آل احمد، اجرای نمایش تکنفره دو داستان از وی (مدیر مدرسه و خسی در میقات) و نیز گزارشی از زادگاه این نویسنده اورازان همراه بود.

گزارش تکمیلی این مراسم متعاقبا ارسال می‌شود.