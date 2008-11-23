کمک 250 هزار دلاری فیفا به فوتبال ایران/ سوریه میزبان سمینار فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، این کمک که به صورت بلاعوض در اختیارفدراسیونهای عضو فیفا و با هدف سرمایه گذاری درجهت رشد کمی و کیفی و افزایش سطح اطلاعات فنی و تئوریک فوتبال به کشورهای درحال توسعه اختصاص می باید، که احتمالا در چند نوبت به حساب فدراسیون فوتبال کشورمان واریزخواهد شد.

کمک های مالی فیفا همه ساله به کشورهای روبه رشد و با هدف توسعه فوتبال پرداخت می شود، امسال و در سمینارهمیاری و توجیهی دو روزه مسئولان مالی فدراسیونهای مرتبط با فیفا (تحت عنوان SAP) به کشورهای آسیایی نظیر ایران، لبنان، امارات، قطر، عراق و ... در منطقه خاورمیانه اختصاص خواهد یافت.

سمینارSAP که تحت عنوان همیاری مالی فیفا برای کمک به رشد فوتبال در آسیا طی روزهای 5 و 6 آذرماه در شهر دمشق پایتخت سوریه برگزارخواهد شد و طی آن اصول جدید همیاری فیفا با فدراسیونهای درحال توسعه، زمینه ها و بسترهای مورد نظر فیفا برای هزینه کرد این کمک ها تشریح می شود.

قراراست به نمایندگی ازکشورمان "امیرحسین کریم پور"نماینده مرتبط مالی فدراسیون فوتبال با فیفا و"مصطفی طباطبائیان" کارمند بخش اداری فدراسیون دراین سمینارشرکت کنند. نمایندگان کشورمان به همین منظور ساعت 17 روز دوشنبه ازفرودگاه امام خمینی (ره) عازم دمشق خواهند شد.

فیفا بر اساس طرحی که با هزینه تخصیصی خود همه ساله با نظارت ویژه درسطح کشورهای در حال رشد قاره آسیا به اجرا درمی آورد، برگزاری کلاسهای رده های مختلف مربیگری، داوری، کلاسهای مدیریت، سرمایه گذاری برای رشد فوتبال بانوان، فوتسال، فوتبال در رده های پایه، توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را دنبال می کند.