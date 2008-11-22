هوفنهایم صدرنشین شد / غیبت و نیمکت نشینی بازیکنان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در شبی که تیم فوتبال هوفنهایم با برتری 3 بریک مقابل کلن به صدر جدول رده بندی بوندس‌لیگا صعود کرد و بایرن مونیخ با پشت ‌سر گذاشتن انرگی کوتبوس جایگاه خود را در جمع مدعیان قهرمانی مستحکم کرد، بازیکنان ایرانی حاضر در این رقابت‌ها به میدان نرفتند.

امشب در چارچوب هفته چهاردهم بوندس‌لیگا بوخوم بدون وحید هاشمیان( که به علت سرماخوردگی غایب بود) در ورزشگاه "ریورپاور" با نتیجه 3 بر2 مغلوب هرتابرلین شد، اینتراخت فرانکفورت در شبی که مهدی مهدوی کیا را روی نیمکت داشت با چهار گل مقابل میزبان خود هانوفر صاحب برتری شد و ولفسبورگ نیز در غیاب اشکان دژاگه مقابل اشتوتگارت به پیروزی 4 بریک رسید.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان به شرح زیر است:

* آرمینا بیله فلد 2 - بایر لورکوزن یک

گل‌ها: آرتور ویکنیارک (53) و دانیل هافر (69) برای آرمینا بیله‌فلد و پاتریک هلمس (78) برای بایرلورکوزن

* بوخوم 2 - هرتابرلین 3

گل‌ها: استانیسلاو سستاک (51) و مارسین میشل (74) برای بوخوم و ناندو رافائل (25)، جایکو کاکار (33) وسیسرو سانتوز (39) برای هرتابرلین

* شالکه 3 - مونشن گلادباخ یک

گل‌ها: خلیل آلتینتاپ (17 و 45) و جفرسون فارفان (23) برای شالکه و راب فریند (30) برای مونشن گلادباخ

* بایرن مونیخ 4 - انرگی کوتبوس یک

گل‌ها: فرانک ریبری (29)، مارتین دی میکلس (38)، میروسلاو کلوزه (54) و لوکا تونی (59) برای بایرن مونیخ و اروین اسکلا (25) برای انرگی کوتبوس

* اینتراخت فرانکفورت 4 - هانوفر صفر

گل‌ها: نیکولاس لیبروپولوس (26 و 86) مارکوس راس (40) و مارتین فنین (90)

* ولفسبورگ 4 - اشتوتگارت یک

گل‌ها: گرافیته (51 و 76) و ادین ژی‌کو (79 و 85) برای ولفسبورگ و مارتین لانیگ (17) برای اشتوتگارت

* کلن یک - هوفنهایم 3

گل‌ها: آرماندو پتی (78) برای کلن و دمبا با (32) و وداد ایبیسوویچ (67 و 88) برای هوفنهایم

فردا در آخرین دیدار از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان بوندس‌لیگا تیم فوتبال هامبورگ در خانه به دیدار وردربرمن خواهد رفت.

جدول رده بندی:

1- هوفنهایم 31 امتیاز

2- بایرلورکوزن 28 امتیاز- تفاضل گل 15+

3- بایرن مونیخ 28 امتیاز- تفاضل گل 12+

4- هرتابرلین 27 امتیاز

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16- بوخوم 10 امتیاز- تفاضل گل 6-

17- کارلسروهه 10 امتیاز- تفاضل گل 13-

18- انرگی کوتبوس 9 امتیاز