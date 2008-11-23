نسبت اسلام و غرب محور مراسم روز جهانی فلسفه در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای کی آی، عبدالنور بیدار متفکر مسلمان در حاشیه همایش "روز جهانی فلسفه " گفت: انسان در مرکز تفکر انسانگرایانه غرب قرار دارد درحالی که انسان گرایی اسلامی انسان را در حالت تسلیم مقابل خداوند قرار میدهد.
وی افزود: اسلام دارای ایدئولوژی انسانگرایی خدامحور است و در چارچوب آن انسان به از درجه دوم اهمیت برخوردار است، درحالی که ایدئولوژی انسانگرایی غرب انسان محور است و انسان را مرکز تمام امور میبیند.
بیدار که در حاشیه مراسم روز جهانی فلسفه در ایتالیا صحبت میکرد گفت: غرب میپرسد که آیا در آینده اسلام میتواند انسان را در مرکز جهان قرار دهد و آیا اسلام میتواند از انسانگرایی خدامحور به انسانگرایی انسانمحور حرکت کند؟ درحالی که این پرسشها در قرآن تبیین شده است.
این متفکر مسلمان گفت: غرب شیفته فرآیند فکری نیچه است که میگوید خدا مرده است و ما او را کشتهایم. باید از خود درباره اظهارات نیچه سؤالاتی بپرسیم.
دانشجویان فلسفه، روزنامهنگاران، شخصیتهای دانشگاهی، دیپلماتها و دوستداران فلسفه در این همایش که با عنوان " قدرت و حقوق برگزار شده شرکت کردند.
این موضوع به دنبال بحثهای مکرر بینالمللی درباره اعلامیه جهانیه حقوق بشر انتخاب شده بود و گفتگوهای این همایش در سطح ملی، محلی، علمی ، عمومی و فرهنگی شکل گرفت.
این همایش با حمایت یونسکو، کمیسیون ملی ایتالیا برای یونسکو، هئیت نمایندگان دائمی ایتالیا در یونسکو و بنیاد بانکو دی سیسیلیا برگزار شده است.
مراسم ویژه روز جهانی فلسفه هرساله روز 20 نوامبر در سراسر جهان برگزار میشود.
