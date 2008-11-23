آمار فوتی حجاج صفر است/ شدت آنفلوآنزای مکه و مدینه امسال کمتر است

دکتر محمد تقی حلی ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در مدینه منوره ضمن ارائه آمار بخشهای مختلف پزشکی اعلام کرد: از ابتدای شروع مراسم حج امسال تاکنون 245 ویزیت عمومی و 364 ویزیت خصوصی توسط این مرکز انجام شده است. همچنین تا روز دهم ، 56 نفر به دندانپزشکی ، 14 نفر برای بستری شدن ، 23 نفر به سی سی یو ،22 نفر به اورژانس و 103 نفر به آزمایشگاه و 64 نفر به رادیولوژی بیمارستان مستقر در مدینه مراجعه و امور مربوطه پزشکی آنها بررسی و انجام شد.

وی گفت: تاکنون به 42 نفر برای گرفتن نوار قلب ، 12 نفر گچ گیری، 173 نفر تزریقات و 128 نفر مراجعه به پزشک کاروان و 8 نفر بستری در بیمارستان ایران داشته ایم و در عین حال 11 نفر نیز به بیمارستان عربستان اعزام کردیم.

حلی ساز با ذکر این نکته که همچنان آمار بیماران تنفسی و قلبی زائران بالاست، از 1365 مورد خدمات پزشکی از ابتدای شروع به کار این مرکز در مدینه تاکنون خبر داد.

وی با ذکر این نکته که یکی از جانبازان عزیز کشور در مراسم دعای کمیل دچار مشکل تنفسی شده اعلام داشت که با حضور به موقع عوامل پزشکی حال نامبرده اکنون به شرایط عادی بازگشته است.

در عین حال یک مورد سکته در بیمارستان نیز گزارش شده که با اقدامات به موقع احیا ، حال بیمار بهبود یافته است.

حلی ساز با ذکر 4 دسته عوامل خدمات پزشکی از پزشکان کاروان، هیئت مرکز پزشکی بیمارستان عربستان سعودی و بیمارستانی کشور در موارد ضروری یاد کرد که در مجموع به عنوان 4 خط پزشکی به ترتیب اولویت و ضرورت به خدمت رسانی حجاج مشغول می باشند.

این مسئول سازمان حج درباره ساعات کار پزشکی اعلام داشت: در مرکز پزشکی دو شیفت 4 ساعته صبح و عصر فعالیت دارد و اورژانس نیز فعالیت 24 ساعته می نماید ولی پزشکان کاروان نیز 8 ساعت در مطب و 8 ساعت در محیط کاروان و 8 ساعت پایانی نیز در صورت نیاز مورد استفاده می گیرند.

حلی ساز در پایان نیز اعلام کاهش شدت ابتلای زائران به آنفلوآنزا در مدینه و آمار پایین سرماخوردگی مرسوم. مراسم صبح اعلام کرد در سایه رعایت تدابیر پزشکی و همچنین شرایط آب و هوایی خود مدینه که باد خود و هوای معتدل دارد این موضوع تاکنون صورت گرفته است.