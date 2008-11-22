اماراتی ها از حفره دفاعی ما استفاده کردند / تیم ملی باید جوانتر شود

امیرحاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم فوتبال کشورمان برابر امارات گفت: بازیکنان ملی پوش تنها در نیمه دوم فوتبال قابل قبولی بازی کردند اما آنها در نیمه نخست بسیارخسته، کم انرژی، کم شتاب و پراشتباه بازی کردند.

وی با بیان اینکه کادر فنی تیم ملی می بایستی این تیم را جوان تر کند، ادامه داد: بدون اینکه ارزش های فنی مردان ارزشمند و باتجربه تیم ملی را زیر سوال ببرم می گویم که با توجه به آدرسی که در نیمه دوم دیدار با امارات به ما داده شد، باید تیم ملی جوان تر شود زیرا سرعت و انگیزه آنها به تیم ملی کمک شایانی کرد.

کارشناس فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: از دقیقه 57 که نخستین تعویض تیم ملی انجام شد، تعویض ها یک حالت سیستماتیک به خود گرفت. حضور معدنچی در میدان هم که بسیار خوبی بازی کرد، یک تعویض ارزشمند بود، گرچه اگر وی از ابتدا بازی می کرد می توانست بیش از این به تیم ملی کمک کند.

وی با بیان اینکه ای کاش از ابتدا به این بازیکنان جوان بازی داده می شد، اضافه کرد: البته این موضوع می توانست این سوال را ایجاد کند که اگر سرمربی تیم ملی نمی خواست از مهدوی کیا و هاشمیان استفاده کند، چرا آنها را از آلمان به دبی فرا خواند. ضمن اینکه این دو بازیکنان ارزشمندی هستند اما در بازی با امارات، روز روز آنها نبود.

حاج رضایی اظهار داشت: آنچه مربیان تیم ملی انجام می دهند صددرصد درست نیست اما نباید اینجا نشست و به راحتی عملکردشان را زیر سوال برد زیرا وقتی روی آن نیمکت می نشینید، متوجه می شوید آنها در چه فشار و استرسی باید تصمیمات مهمی را اتخاذ کنید.

وی بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشته است و می داند شرایط هدایت تیم ملی در چنین مسابقاتی همانند یک فرد است که 90 دقیقه اسلحه مقابل پیشانی اش قرار داشته و هر لحظه احتمال شلیک وجود دارد، تاکید کرد: همه می گویند نباید در ناراحتی تصمیم گیری کرد اما سرمربی باید در چنین شرایطی و زیر استرس و فشار زیاد بهترین تصمیم را گرفته تا تیم را از بحران نجات دهد. چرا که باید جوابگوی 70 میلیون ایرانی باشد که این مساله دشواری های کار سرمربیگری را بیشتر می کند.

مربی پیشین تیم فوتبال کشورمان ادامه داد: علی دایی صددرصد از مشاوران زیادی استفاده می کند که ممکن است خیلی از آنها توسط عموم شناخته شده نباشند. وی تمام تلاش خود را انجام می دهد تا اریش روته مولر را بیاورد ولی قطعا برای موفقیت تیم ملی مشاوران زیادی انجام می دهد.

وی در مورد هومن افاضلی تصریح کرد: وی مربی جوان، تحصیلکرده و آینده سازی است که عملکرد خوبی در تیم شهاب زنجان داشت. ما نباید تمام ابعاد مثبت این مربی را به خاطر اینکه در تیم بزرگی مربیگری نکرده است زیر سوال ببریم. شما کدام مربی را سراغ دارید که از همه لحاظ کامل باشد، پس باید از این مربیان حمایت کرد زیرا آینده خوبی را پیش رو دارند.

کارشناس فوتبال کشورمان در تحلیل فنی اش از دیدار ایران با امارات اظهار داشت: آنها تحلیل و شناخت کاملی نسبت به تمام نفرات ما داشتند و برای نمونه می دانستند قربانی برای نخستین بار در چنین پستی به میدان می رود و بازیکنی فیزیکال و جنگنده است به همین خاطر با زیر فشار قراردادن وی، چند بار خود را صاحب ضربات ایستگاهی مناسب کردند.

وی اضافه کرد: آنها از فضایی که بین قربانی و زارع وجود داشت به خوبی استفاده کردند. البته باید این فضا با بازگشت بازیکنان میانی به موقع بسته می شد، اما این اتفاق نیفتاد. البته در فوتبالی که جنگ بر سر سانتی مترهای زمین است، اماراتی ها از حفره ای بسیار بزرگ که در یک سوم دفاعی ما ایجاد شده بود، برای رسیدن به گل برتری استفاده کردند.

حاج رضایی با بیان اینکه تیم ایران در دفاع تیمی و انفرادی بسیار پر اشتباه ظاهر شد، در پایان گفت: کادر فنی تیم ملی برای حل این مشکلات یا باید تمرینات خاصی را در نظر بگیرد، یا تغییر سیستم داده و یا نفرات جدیدی را در بازی های آینده به خدمت بگیرد.