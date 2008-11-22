بازیکنان بی هویت جایی در استقلال ندارند / رسانه ستیز نیستم

امیررضا واعظ آشتیانی که در محل پانزدهیمن نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان اینکه در زمان حضورم در باشگاه استقلال اگر رسانه ای خبر دروغی را منتشر کند با زبان قانون از آن سوال می کنم، گفت: تمام مدیران باید برابر این موضوع سفت و سخت بایستند، آن وقت است متوجه می شوند اخبار دروغ و حاشیه ساز از کجا نشات گرفته و در مجموع می تواند از مطالب ساختگی و غیرموثق جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: من رسانه ستیز نیستم ولی هر کس به حقوق خودش آشناست. مطمئنا هر رسانه ای که خبر دروغ از تیم بنویسد با زبان قانون از وی سئوال می کنم. امروز وظیفه سنگینی در باشگاه استقلال دارم و باید از این 10 میلیارد تومان هزینه ای که برای آماده سازی تیم در اختیار من است، به خوبی استفاده کنم. قطعا این حاشیه سازی ها روی این بودجه، بازیکن و کادرفنی تاثیر فنی می گذارد و من باید از حق باشگاه دفاع کنم.

نباید تمام موفقیتها را به نام یک فرد بنویسیم

مدیر عامل باشگاه استقلال تهران با بیان اینکه برای تمام کسانی که درست نویسی را سر لوحه خود قرار می دهند احترام زیادی قائل است اضافه کرد: من اگر بخواهم هر روز پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشم از کار اصلی ام دور می شوم ضمن اینکه خیلی ها می گویند که مدیر پر حرف و اهل مصاحبه ای است به همین دلیل کمتر مصاحبه تلفنی انجام می دهم.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مقوله ای نیست که هرکسی بخواهد به آن بپردازد و در موردش مطلب بنویسد، اگر یک استاد دانشگاه در این خصوص بحث کند نگاهش، نگاه مطلوبی خواهد بود. همچنین یک مدیر باتجربه که مشکلات را درک کرده می تواند به خوبی در این مورد اظهار نظر کند اما کسانی که تجربه اینچنینی ندارند وقتی در مورد مدیریت مطلبی می نویسند آن مطلب از ابتدا تا انتها با پارادوکس های زیاد و تهدیدهای بسیار همراه است و اصلا قابل استناد نیست. اگر به همان نویسنده بگویید در خصوص مدیریت مطلبی علمی بنویس نمی تواند چنین کاری انجام دهد.

واعظی آشتیانی با بیان اینکه خانواده استقلال مجموعه بسیار خوبی است که روزهای روشنی را می توان برای آینده آن ترسیم کرد، اظهار داشت: موفقیت مدیر در جمع کردن مجموعه است زیرا یک جمع موفق باعث موفقیت کلی مجموعه می شود. شاید یک فرد استراتژی لازم را ارائه دهد ولی به کار گرفتن تمام عوامل اجرایی در مسیر هدف بسیار مهمتر است. ضمن اینکه نباید تمام موفقیتها را به نام یک فرد بنویسیم زیرا فرد به عنوان هدایت کننده است که می تواند فاکتورهای موفقیت را شناسایی و جامعه تحت پوشش خود را به سوی موفقیت سیر دهد، مدیر خوب نباید خودخواه و خودمحور باشد و باید بتواند نیروهای تحت امر خود را در جاهای مناسب برنامه های عملیاتی اش قرار دهد.

اعضای کمیته فنی را با وسواس شناسایی می کنم

وی در مورد تشکیل کمیته فنی در باشگاه استقلال اظهار داشت: این موضوعی نیست که بخواهیم به یکباره آن را ایجاد کنیم. ما باید با تدبیر افرادی را شناسایی کرده که منفعت حضورشان به سود باشگاه و تیم باشد. ضمن اینکه کمیته فنی نباید دخالتی در کار داشته باشد. ما می خواهیم در این کمیته از افرادی استفاده کنیم که نگاهی بی غرض و کارشناسانه به نتایج داشته باشند. من با وسواس این انتخاب را انجام می دهم، حال کادر فنی دوست دارد از نظراتم استفاده کند یا استفاده نکند که این بحث دیگری است اما نظرات آنها من را با شرایط موجود بیشتر آشنا می کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران ادامه داد: در باشگاه استقلال همه چیز کاملا تعریف شده و تمام جایگاهها به طور کامل مشخص است. همین موضوع باعث شده هیچ تداخلی در کارهای اجرایی به وجود نیاید. هر کس جایگاه و کارش را می شناسد. این یک بخش مهمی از مدیریت است که افراد به خوبی در جای خود مستقر شوند، البته شاید نواقصی هم وجود داشته باشد که ما قطعا در صدد رفع آنها هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در صورت مصدوم شدن طالب لو استقلال درون دروازه دچار مشکل می شود؟، تاکید کرد: این فکر بسیار خوب است که ما برای آینده خود تصمیم های مناسبی بگیریم اما ممکن است در تمام خطوط با چنین مشکلی مواجه شویم. مثلا بعد از مصدومیت جباری ما بازیکنان جایگزین و شایسته ای داریم اما نمی توانند تاثیر جباری را در تیم داشته باشند. قطعا این مشکل که نفرات جایگزین تاثیر مثبت نفرات اصلی را ندارند جزو دغدغه همه مسئولان فنی باشگاه است. البته در این خصوص باید کادر فنی و سرمربی پاسخگو باشند.

دریافتی ما از اسپانسر صرف هزینه های جاری باشگاه شد

واعظی آشتیانی در مورد اسپانسر این باشگاه اظهار داشت: وقتی ما نتوانستیم پیش از آغاز لیگ اسپانسر مناسبی جذب کنیم، جذب اسپانسر بسیار سخت شد. قطعا در آن شرایط جذب چنین اسپانسری که حاضر شد 500 میلیون تومان برای 9 بازی به ما پرداخت کند یک اتفاق ارزنده بود که با مساعدت آقای انصاری رقم خورد.

وی در این مورد افزود: این رقم کمک اقتصادی بزرگی به ما کرد و باید بگویم برخلاف اخبار کذب مطرح شده در این خصوص ما 10، 15 روز قبل از عقد قرارداد با اسپانسر تمام این مبلغ را دریافت کردیم و آن را صرف هزینه های باشگاه کردیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران با بیان اینکه مشکل مالی، مشکل مشترک اکثریت باشگاههای ایران است، در مورد نحوه توزیع حق پخش تلویزیونی به باشگاهها اظهار داشت: به عقیده من استقلال و پرسپولیس باید بیشترین حق را در این خصوص دریافت کنند زیرا اگر این دو باشگاه همین الان از لیگ کنار بروند حق پخش جنبه خارجی زیادی نخواهد داشت. من در این خصوص پیشنهاد خاصی دارم که آن را به مسئولین سازمان لیگ ارائه خواهم داد.

علاقه ای نداشتم وارد فوتبال شوم

وی در پاسخ به این سوال که چرا در زمان انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام کردید وارد مدیریت در فوتبال نمی شوید ولی پیشنهاد مدیریت در باشگاه استقلال را پذیرفتید؟، اظهار داشت: علاقه ای نداشتم وارد فوتبال شوم اما همانطور که از قدیم گفته اند " یک چیز را منع نکن که سرت می آید" ما آنقدر گفتیم نه که آخر انجام شد. فکر می کنم قسمت بود که وارد مدیریت در فوتبال شوم.

واعظی آشتیانی در پاسخ به این سوال که ورود به فوتبال شما را وسوسه نکرده است در انتخابات بعدی فدراسیون فوتبال شرکت کنید؟، ادامه داد: امروز آقای کفاشیان به خوبی کارها را انجام می دهد و امیدوارم در زمان ریاست خود در این فدراسیون همچنان زمینه موفقیت تیم های مختلف ایران را فراهم کنند. ما هم از فدراسیون فوتبال بطور کامل حمایت می کنیم و تلاشمان این است که زمینه سربلندی استقلال را در مسابقات لیگ، جام حذفی و لیگ حرفه ای فوتبال آسیا را ایجاد کنیم.

وی درمورد عملکرد قلعه نویی دراستقلال تصریح کرد: وی یکی از اثرگذارترین مربیان ایران است که به خوبی حریفان را آنالیز کرده و زمینه موفقیت استقلال در سالهای اخیر را فراهم کرده است. امیدوارم امسال هم استقلال با وی روزهای خوب و سرشار از موفقیتی را تجربه کند.

بازیکنان بی هویت جایی در استقلال ندارند

مدیر عامل باشگاه استقلال با بیان اینکه برزیلی های استقلال وارد تهران شده اند و پس از تایید قلعه نویی در مورد عقد قرارداد با آنها صحبت خواهد شد، تاکید کرد: هر بازیکنی شناسنامه کاری خاصی دارد و قطعا با بازیکنانی که هویت شان شناخته شده نیست و هویتی در فوتبال ندارند، قرارداد نمی بندیم. "بالا" 6 سال در لیگ دسته اول و یک سال هم در لیگ دسته دوم برزیل بازی کرده و جزو بازیکنان خوب است ولی در نهایت این سرمربی است که در مورد جذب این بازیکنان تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای جذب چنین بازیکنان بی نام و نشانی، یک بازیکن معتبر که اعتبار تیم و فوتبال باشگاهی ایران را بالاتر ببرد، جذب شود؟ اظهار داشت: ما در ایران بازیکنان بزرگ زیادی داریم که تنها باید اعتماد به نفس آنها را افزایش دهیم. ما باید به داشته های خود احترام بگذاریم زیرا نفراتی همچون جباری، اکبرپور، برهانی، قربانی و ... که مهره هایی ارزشمند و بی ادعا هستند، قابلیت بازی در لیگ های اروپایی را هم دارند.

نه از دوچرخه سواری حقوق می گیرم نه از استقلال

آشتیانی در پایان در خصوص دو شغله بودن خود و درآمدی که از این شغلها کسب می کند، گفت: من از استقلال و فدراسیون دوچرخه سواری حقوق نمی گیرم و این حقوق را بخشیده ام.