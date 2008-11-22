10 پرتابگر دیسک اول دنیا در راه ایران/ 5 هزار دلار جایزه برترین پرتابگر

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال موافقت اعضاء رئیسه فدراسیون دوومیدانی ایران برای برگزاری اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی در رشته پرتاب دیسک این رقابتها اواخر سال جاری در ایران برگزار خواهد شد.

فدراسیون دوومیدانی ایران برای برگزاری این رقابتها از 10 ورزشکار برتر پرتاب دیسک دنیا چون "ویرجینیوس الکنا" ازلیتوانی ،"گرد کانتر" از استونی،"پیتر مالاچوفسکی" از لهستان، "رابرت هارتینگ" از آلمان،"بغدال" از روسیه، "عمر" از مصر قهرمان پرتاب دیسک آفریقا، "رشید" از قطر، "تیلر" از آمریکا و "اسمیت" از هلند به همراه احسان حدادی از ایران دعوت بعمل خواهد آورد.

عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره برگزاری این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات برای نخستین بار و به درخواست احسان حدادی در ایران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای برگزاری این رقابتها از 10 پرتابگر اول تاپ لیست فدراسیون جهانی دوومیدانی به همراه سه نماینده از پرتاب دیسک ایران دعوت بعمل خواهد آمد گفت: در صورتی که هر کدام از این 10 پرتابگر مطرح جهانی موفق به حضور در ایران نشوند طبق لیست جهانی از رتبه های بعدی برای شرکت در این رقابتها دعوت بعمل می آوریم.

وی با بیان اینکه این دیدارها اسفندماه سال جاری و در جزیره کیش برگزار می شود، افزود: هنوز میزان دقیق جایزه نقدی این رقابتها مشخص نیست اما قطعا باید حداقل پاداش فدراسیون جهانی دوومیدانی یعنی 5 هزار دلار برای برترین پرتابگر در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: بنا به نظر هیئت رئیسه جایزه در نظر گرفته شده برای برترین پرتابگران این مسابقات باید از سوی حامیان مالی تامین شود. در غیر اینصورت میزان پرداخت پاداش ها و نحوه تامین اعتبار آن از سوی فدراسیون دوومیدانی مشخص خواهد شد.