عارف در گفتگو با مهر : برای کاندیداتوری اعلام آمادگی می کنم / خاتمی به اصرار گروهها می آید

محمدرضا عارف معاون اول دولت خاتمی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر اظهار داشت: اینکه گفته می شود تاریخ مطرح شدن کاندیدهای اصلاح طلب در کارگروه های اصلاح طلبان تنها تا 20 آذرماه مشخص شده است، موضوعی است که هنوز قطعیت نیافته است.

وی در عین حال گفت : بر این باورم که هر دو جناح اصلی کشور باید برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم به دنبال اجماع باشند چرا که مردم در صورت اجماع گروههای سیاسی حضور پرشورتری در انتخابات خواهند داشت و به این ترتیب رئیس جمهور آینده با پشتوانه مردمی بهتری به وظایف خود عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم کاندیداتوری خود را اعلام خواهید کرد یا خیر، افزود: بنده هم با توجه به شرایط موجود در کشور احساس تکلیف می کنم و آمادگی خود را برای کاندیداتوری اعلام می دارم. اگر اصلاح طلبان در نهایت بنده را به عنوان کاندیدای مورد اجماع انتخاب کردند که رسما کاندیداتوری خود را اعلام خواهم کرد در غیر این صورت از کاندیدایی که در نهایت اجماع بر روی وی حاصل گردد حمایت خواهم کرد.

عارف در پاسخ به سئوالی درباره کاندیداتوری احتمالی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت : مستقل از افراد و اشخاص امیدوارم که در نهایت چه گروه اصلاح طلب و چه گروه اصولگرا با توجه به ضرورت اجماع برای انقلاب و کشور به این مهم دست یابند چرا که تعدد کاندیداها در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد.

معاون اول دولت اصلاحات تصریح کرد: جریانات اصلی نظام با حصول اجماع در نهایت باید کاندیدای خود را معرفی کنند و اگر هم به اجماع نرسیدند نهایتا از هر جناح دو کاندیدا معرفی شود چرا که در حال حاضر این مقوله نیاز اصلی کشور است تا مردم با تحقیق در این باره دست به انتخاب بزنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد که در صورتی که اجماع حاصل شود هر فردی که به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شود به نفع کشور خواهد بود چون جریانات سیاسی کشور از لحاظ راهبردی با یکدیگر اختلاف ندارند بلکه اختلاف آنان تنها در تاکتیک است لذا باید به سمتی حرکت کنیم که مدیری کارا و توانمند و با برنامه به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شود.

عارف با تاکید بر اینکه گروههای سیاسی نباید به گذشته خود نگاه کنند بلکه باید با رویکردی جدید به انتخابات ریاست جمهوری دهم بنگرند، گفت: هر دو جناح سیاسی کشور در گذشته از عدم اجماع ضربه خورده اند بنابراین درحال حاضر این ضرورت را احساس می کنند که تنها با تفاهم و همدلی می توان موفقیت کشور را در رسیدن به اهداف سند بیست ساله کشور و شرایط مطلوب برای مردم فراهم کنند این موضوع بر ضرورت پرهیز از خودخواهی و منیت ها در گروههای سیاسی تاکید می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ایده دولت وحدت ملی می تواند تامین کننده نظرات دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن باشد ،‌ یا خیر و اینکه آیا امکان شکل گیری چنین دولتی وجود دارد، اظهار داشت: اگر دولت وحدت ملی با عنوان وحدت بین دو جناح مد نظر باشد چنین چیزی بعید به نظر می رسد ، ولی اگر هر کاندیدایی که به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شود با توجه به شرایط موجود از ظرفیت ها و پتانسیل های دو جناح به طور کامل بهره گیرد ،‌این می تواند همان معنای تشکیل دولت وحدت ملی باشد.

عارف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم تمایل شخصی سید محمد خاتمی آیا بالاخره وی بر اساس نظر گروه های اصلاح طلب و طرفدارانش در انتخابات کاندیدا خواهد شد یا خیر، خاطر نشان کرد: فکر می کنم با توجه به مشکلات بین المللی که کشور دارد حضور خاتمی و انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران می تواند بخش وسیعی از این مشکلات را حل کند. شاید خاتمی خیلی راغب به حضور در انتخابات نباشد اما اگر گروه هایی بر ضرورت حضور وی تاکید و اصرار کنند به طور طبیعی خاتمی در نهایت کاندیدا خواهد شد.



