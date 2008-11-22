افروغ در گفتگو با مهر: حضور میر حسین انتخابات را رقابتی می کند /اصولگرایی التزام به معیارهاست

دکتر عماد افروغ عضو ارشد اصولگرایان مستقل و استاد دانشگاه ضمن بازدید ازغرفه مهر در پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه اخیر خود به حسین موسویان اظهار داشت: آقای موسویان از برخی سایت هایی که بازتاب دهنده مواضع برخی مقامات در زمانی که اتهاماتی را به وی نسبت داده بودند شکایت کرد و متاسفانه آن مقامات نیز هیچ دفاعی از سایت های بازتاب دهنده مواضع خود نکردند.

وی افزود: از ابتدا درباره اتهاماتی که به آقای موسویان وارد کرده بودند اکراه داشتم و وقتی که قوه قضائیه بر عدم ارتکاب جرم از سوی موسویان رای داد به آن استناد کردم و حتی در جمعی دانشجویی اعلام کردم که نباید مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی را با موضوع جاسوسی خلط می کردند و در این راه می افتادند.

افروغ تصریح کرد: پس از اعلام حکم قوه قضائیه در خصوص آقای موسویان پادرمیانی کردم و با برخی دوستان برای واسطه قرار دادن آنان تماس گرفتم که آقای موسویان نیز لطف کردند و با بنده تماس گرفتند و موضوع به اینجا ختم شد که ایشان بدون به مشام رسیدن هرگونه بوی انتقام گیری گذشت کردند و من احساس کردم که یکی از بهترین کارهای اخلاقی را در عمرم انجام دادم.

وی ابراز امیداری کرد که بعد از این آبروی افراد خرج روابط سیاسی نشود تا چنین نتایج سنگینی حاصل نشود.

این عضو ارشد اصولگرایان مستقل در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص گفتگوهای مربوط به گروه های اصلاح طلب در باره کاندیداتوری میرحسین موسوی در انتخابات آتی گفت: اولا خبر دارم که حتی دوستانی از جریان اصلاح طلب به فراجناحی بودن میر حسین موسوی اعتراف می کنند. در ثانی بنده از آمدن میر حسین موسوی به عرصه انتخابات استقبال می کنم و همچنین از آمدن هر کسی که استراتژی، برنامه و مشی مشخصی برای حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری دارد مخصوصا اگر این فرد مهندس موسوی باشد.

افروغ افزود: ضرورت حضور میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری این است که فضای این انتخابات باید رقابتی باشد. اگر خاطرتان باشد در انتخابات ریاست جمهوری نهم عده ای سعی داشتند تا فرد بخصوصی را از حضور در انتخابات بازدارند که بنده در این رابطه موضع گرفتم و اعلام کردم که هر کسی که توانایی حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد باید در این انتخابات حضور یابد. حال که در خصوص میر حسین موسوی احساس قرابت بیشتری می کنم این موضوع صادق تر است.

وی تاکید کرد که اگر موضع گیری من، آقای موسوی را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تشویق می کند از همین جا ایشان را برای حضور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دعوت می کنم و به گروههای سیاسی و قوه قضائیه نیز توصیه می کنم که جلوی بی اخلاقی ها را در این انتخابات گرفته و با آن برخورد کنند.

افروغ با اشاره به سخنان برخی گروهها مبنی بر قدیمی بودن تفکرات و برنامه های میر حسین موسوی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز اظهار داشت: به نظر من این قضاوت برنامه های آقای میر حسین موسوی اگر هم مربوط به گذشته باشد، همین موضوع بس است که ایشان در نظر دارند میان مدیریت و اقتصاد و اخلاق رابطه ای ارزشمند حاکم کنند، این موضوع هم عین حق است و هم از منظر دین قابل دفاع است.

وی ادامه داد: البته طبیعی است که عده ای سعی کنند از حضور میر حسین موسوی که می تواند از سبد آرا بالایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم برخوردار باشد جلوگیری کنند که یک رقیب جدی را از صحنه انتخابات خارج سازند.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم ابراز عقیده کرد که در جناح اصلاح طلبان میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی به صورت همزمان حضور نخواهند یافت .

وی درپاسخ به این سئوال "مهر" که چرا بر خلاف روال گذشته از حمایت از برخی اصولگرایان دست برداشته است و اصولگرای منتقد و مستقل نام گرفته است ، گفت: طبیعی است که ما به معیارها توجه کنیم نه به افراد. اصولگرایی با اصول تعریف می شود و به فرد بسته نیست ، اصولگرایی با اصولگرایان تعریف نمی شود.

این استاد دانشگاه گفت: ملاک ها معیار داوری ما هستند ، هر کس به این معیارها سازکار بود حتی از جبهه رقیب ، همراهی اش می کنیم و هر کس با معیارهای اصولگرایی حتی در جبهه اصولگرا همراه نبود از آن فرد حمایت نمی کنیم.

افروغ در پایان در پاسخ به این سئوال که از نظر وی در صورت دو قطبی شدن انتخابات میان کاندیداهای واحد اصولگرایان و اصلاح طلبان ، کدام یک پیروز خواهند شد تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان برنده ای را برای این انتخابات مشخص کرد .



