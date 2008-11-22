هلاک یکی از سرکردگان القاعده در دیاله/منع آمد و شد در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، یک منبع امنیتی در استان دیاله امروز اعلام کرد نیروهای ارتش 16 فرد مظنون را در شرق بعقوبه مرکز این استان بازداشت کردند.



در این حال، نیروهای چند ملیتی در بیانیه ای از بازداشت چهار فرد تحت پیگرد در بغداد خبر دادند.



از سوی دیگر، یک منبع امنیتی در پلیس استان نینوا از برقراری مقررات منع آمد و شد در شهر موصل خبر داد؛ این تصمیم به سبب برگزاری تظاهرات مسالمت آمیزی و حفظ امنیت آن گرفته شده است که هدف از آن درخواست برای تشکیل شورای پشتیبانی و تصویب توافقنامه امنیتی است.



به گفته این منبع، منع آمد و شد در مناطق الدواسه، باب الطوب و النبی شیت و خیابان الجمهوریه اعمال شده است و شامل افراد و خودروها می شود؛ همچنین اماکن تجاری در این مناطق از فعالیت منع شده اند.



در این حال، سخنگوی رسمی وزارت نفت عراق امروز از آتش سوزی در خط لوله انتقال نفت عراق از حوزه های شمالی به بندر جیهان ترکیه در منطقه ماردین واقع در 100 کیلومتری شمال مرزهای عراق و ترکیه بر اثر اقدامات خرابکارانه خبر داد.



بازداشت یک فرد تحت پیگرد در جنوب استان بابل و کشف مقادیری سلاح در منزل وی در عملیات مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.



خبر دیگر اینکه،دادگاه تجدید نظر فدرال عراق، احکام صادره از سوی دادگاههای جنایی برای اعدام با چوبه دار تا حد مرگ درباره شش متهم از جمله یک تبعه عرب به جرم ارتکاب جنایتهای قتل، آدم ربایی و پیوستن به باندهای مسلحانه را تایید کرد.



مدیر مبارزه با جنایات استان کربلا امروز از آزادی یک شهروند ربوده شده در شهر الهندیه در شرق کربلا و دستگیری ربایندگان وی خبر داد.



به گفته یک منبع امنیتی در استان دیاله،یکی از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده در عملیات نیروهای عراقی کشته و 15 عضو دیگر این شبکه در عملیات نیروهای ارتش عراق بازداشت شدند.



همچنین نیروهای چند ملیتی در بیانیه ای از بازداشت 9 فرد مظنون و سرکرده یک هسته تروریستی در بغداد و شهر بیجی خبر دادند.



بازداشت یک فرد تحت پیگرد در شمال الکوت واقع در استان واسط از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.

کد مطلب 787927