به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر امروز در "همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیب ها و فرصت ها" که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد تاکید کرد که دستاوردهای انقلاب اسلامی را باید در تحقق شعارهای اصلی انقلاب جستجو کرد و شعار اصلی مردم ایران در زمان انقلاب، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.

وی با بیان اینکه این شعار از دل مردم جوشید و کسی آن را جعل نکرد ادامه داد : اکنون اگر توفیقی داشته باشیم در تحقق این سه شعار است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما به هر سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رسیدیم اما نه به طور کامل، به نظر من در هر سه بخش ملاحظاتی داریم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: آسیب ها جایی است که اهدافی را که در انقلاب به دست آوردیم در جریان تاریخ از دست بدهیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شکست دیکتاتوری شاهنشاهی و گسست بندهای استعماری با پیروزی انقلاب گفت: توانستیم حکومت اسلام و قرآن را به صورت یک ساختار مدوّن با عنوان جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ کس باور نمی کرد حکومت اسلامی در ایران تحقق یابد گفت: عده ای تفکر دینی را مربوط به دوره خیلی گذشته می دانستند و معتقد بودند اسلام نمی تواند پاسخگوی زندگی سیاسی امروز باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوره انتقال در انقلاب اسلامی افزود: انتقال در ایران مدبرانه و عاقلانه و با تلفات کم همراه بود و از تسویه حساب های خونین مارکسیست ها در انقلاب ما خبری نبود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: ‌در انقلاب اسلامی در دوره انتقال، افراد نامناسب رفتند اما بدنه ماند؛ در عین حال به دلیل اینکه برای اداره کشور در مواردی نمی شد به سازمان های قبلی اتکا کرد، نهادهای موازی تاسیس شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در زمان تشکیل جمهوری اسلامی برخی معتقد بودند که "جمهوری" و "اسلامی" دو لفظ متناقض هستند و قابل جمع با هم نیستند گفت: مردم ایران ثابت کردند که جمهوری و اسلامی می توانند با هم باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه اسلام از نظر تکیه بر مردم مافوق "جمهوری" است و ماهیت "اسلامی" این است که باید با خواست مردم باشد افزود: این جمهوری درست خواست اسلام است که پایه آن را در قانون اساسی، علمای تراز اول و نخبگان کشور گذاشتند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه همایش به سئوالات دانشجویان پاسخ داد .

وی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که پرسید چه رابطه ای با حزب کارگزاران دارید و آیا شما پدر معنوی این حزب هستید گفت: من طرفدار تعدد احزاب هستم و هر حزبی که در جمهوری اسلامی قانونی باشد را دوست دارم البته احزاب باید قوی شوند و برای سرنوشت کشور برنامه ریزی و آن را اداره کنند.



آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود : حزب کارگزاران بر خلاف اراده من به وجود آمد، در انتخابات مجلس پنجم ما در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصمیم گرفتیم ترکیبی از دو جریان چپ و راست آن روز را بیاوریم. آن موقع من رئیس‌جمهور بودم، آنها در غیاب من تصمیم گرفتند که فقط راست‌ها باشند، دکتر حبیبی از طرف بخشی از کابینه نزد من آمد و گفت که دوستان می‌گویند اگر لیست جامعه روحانیت کامل نباشد، ما خودمان لیست جداگانه می‌دهیم، این موضوع را با آقایان در میان گذاشتم و گفتم این مصوبه را اجرا کنید اما قبول نکردند.

وی ادامه داد : آن موقع والده‌ من تازه فوت کرده بود و من به این کارها نمی‌رسیدم. به آقای ناطق نوری گفتم بروید پیش رهبری و در این باره سوال کنید. آقای ناطق آمدند و گفتند رهبری به دلایلی موافقند که آن‌ها لیست بدهند؛ یکی برای پر رونق شدن انتخابات، از زاویه شور انتخاباتی و دیگر به خاطر لزوم تفاوت سلیقه‌ها. من گفتم پس من دخالتی نمی‌کنم. پس این آقایان اولین بیانیه را به نام کارگزاران منتشر کردند که در جامعه خوب گرفت.

به گزارش مهر رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: این شد که ‌6 نفر معاون وزیر با شهردار وقت یک جا جمع شدند. این گونه بیانیه دوم حزب کارگزاران خلاف میل من صادر شد. بعدا هم افرادی که هرچه می‌خواهند می‌نویسند ما را پدر معنوی این حزب نامیدند. اگر من پدر باشم،‌ پدر همه احزابم. ولی پدر نیستم. برادرشان هستم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره حزب کارگزاران ادامه داد: درباره مواضع این حزب و سایر احزاب هم باید بگویم من با خیلی از نقطه نظرات احزاب نظر موافق ندارم. اما به هر حال آن‌ها حزب هستند و شورای مرکزی دارند. من نه در جهت اصول‌گراها و نه در جهت اصلاح‌طلبان همه نقطه نظراتشان را با هم قبول ندارم. هیچکس هم نمی‌تواند همه را با هم قبول و همه را با هم رد کند.

دانشجویی از آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره ارتباط وی با رهبر معظم انقلاب پرسید که وی پاسخ داد : درایران دو نفر مانند من و رهبری را پیدا نمی کنید که تااین اندازه نزدیک به هم باشند.



وی گفت : عشق من آقای خامنه ای است، بیش از 50 سال است که ما با هم دوست و همکار هستیم و اسرار جدا از هم نداریم و در همه مسایل با هم مشورت می کنیم. البته طبیعتا ممکن است در مواردی با هم اختلاف نظر پیدا کنیم.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت : اما ایشان رهبرند و من حجت دارم و قانونا و شرعا باید از ایشان تبعیت کنم.



آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: ما گاهی جدا از هم تصمیم می گیریم اما وقتی به هم می رسیم متوجه می شویم که افکارمان به هم نزدیک است.



وی در بخش دیگری از سخنانش با دفاع از عملکرد دولت سازندگی گفت: این دروغ تاریخی است که در دولت سازندگی آرمان های امام راحل فراموش و اغنیا غنی تر شدند، ما به افکار امام پایبند بوده ایم و هستیم.



وی تاکید کرد : در دوره سازندگی دو درجه محرومین را بالا بردیم و دو درجه پولدارها را پایین آوردیم.



رئیس جمهور سابق کشورمان علت این امر را ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: زمانی که من کار را شروع کردم نرخ بیکاری 16 درصد بود اما زمانی که کار را تحویل دادم 1/9درصد بود.



وی در همین زمینه از طرح دولت سازندگی برای بیمه اجتماعی کامل سخن گفت و افزود: اگر این طرح اجرا می شد کسی فقیر نمی ماند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:‌دولت پس از من این طرح را پس گرفت تا آن را کامل کند ولی هنوز کامل نشده است.