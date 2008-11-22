مخالفت زیمبابوه با صدور روادید برای عنان و کارتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه از صدور روادید برای کوفی عنان، جیمی کارتر و گراسا ماشل یک مبارز حقوق بشر برای رفتن به هراره خودداری کرد.

این سه شخصیت قصد داشتند برای کمک به حل مشکلات داخلی زیمبابوه به این کشور سفر کنند.

هیچ بیانیه رسمی درباره علت صادر نکردن روادید برای این افراد اعلام نشده است.

عنان و کارتر قرار بود ازسوی سازمان مدافع حقوق بشر "الدرز" همراه هیئتی به پایتخت زیمبابوه سفر کنند.

هراره پیش از این تاکید کرده بود که سازمان الدرز قصد دارد از جنبش تغییرات دموکراتیک عمده ترین جنبش مخالف در زیمبابوه که اکنون با رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی در حال مذاکره است، حمایت کند.

به گفته مقامهای زیمبابوه، هراره این سفر را به عنوان ماموریتی جانبدارانه تلقی کرده و خواستار تعویق آن شده بود.

پس از ماهها بحران سیاسی در زیمبابوه، در نتیجه تقسیم قدرت در این کشور در 15 سپتامبر، موگابه با داشتن 15 وزیر در دولت رئیس جمهور ماند و چانگیرای با 16 وزیر نخست وزیر شد.