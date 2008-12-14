بخاریهای قطره ای همچنان در مدارس گیلان شعله می کشند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، متاسفانه درصد زیادی از بخاریهای مدارس روستایی قطره ای و غیراستاندارد است، این بخاریها تنها دارای یک لایه نازک حلبی هستند که زود داغ شده و هر آن احتمال آتش سوزی وجود دارد.

استفاده از این نوع بخاریها به ویژه بخاریهای تبدیلی کهنه و فرسوده در مدارس به خصوص در مقاطع ابتدایی بسیار خطرآفرین است.

با این وجود هر ساله به مدارس بخشنامه می شود که استفاده از بخاریهای غیر استاندارد و به خصوص بخاریهای قطره ای ممنوع است ولی متاسفانه اجرای این طرح تنها در حد ارسال بخشنامه به مدارس خلاصه می شود.

برای اجرای بخشنامه اعتباری تخصیص نمی یابد

سال گذشته بخشنامه ای به تمامی مدارس شهری ارسال شد که تمامی بخاریهای نفتی جمع آوری شود اما هیچ اعتباری برای خرید بخاریهای استاندارد داده نشد و مدیران به اجبار از بخاریهای غیر استاندارد برای گرم کردن کلاس استفاده کردند.

در فصل سرما با تجهیز نبودن مدارس به امکانات گرمایشی متاسفانه آسیبهای جدی به دانش آموزان وارد می شود که قابل جبران نیز نیست و بعضا دانش آموزانی در اثر سرما دچار سرماخوردگی، ناراحتی کلیه و سایر موارد می شوند که علاوه بر هزینه بر بودن، تحصیل آنان را دچار اختلال می کند.

علاوه بر این در اثر بحران سرما و یخ زدگی سال گذشته برخی از سیستمهای گرمایشی مدارس استان گیلان دچار مشکل شده و با توجه به آغاز فصل سرما نگرانی جدی برای تامین گرمای این مدارس وجود دارد.

برخی از مدیران و صاحبنظران در این باره معتقدند، مدارس گیلان به سیستمهای گرمایشی رادیاتوری به ویژه در مدارس روستایی در کوتاه مدت ممکن نیست زیرا هنوز فضای ساختمانی بسیاری از مدارس آمادگی لازم را برای اجرای این طرح ندارد.

به هر حال در سالهای اخیر بخاریهای چکه ای منشأ بسیاری از حوادث در مدارس کشور و استان بوده و حذف این بخاریها از ملزومات ایمن سازی مدارس است.

حداقل اقدام وزارت آموزش و پرورش برای بهبود وضعیت سیستم گرمایشی مدارس، نصب بخاریهای گازی استاندارد است زیرا بخاریهای چکه ای به هیچ وجه استانداردهای ایمنی را نداشته و ریشه همه خطرات تهدید کننده دانش آموزان به شمار می روند.

اکثر مدارس فاقد سیستم گرمایشی در روستاها هستند و اگر اتفاقی در این مدارس رخ دهد به دلیل کمبود امکانات فاجعه بارتر خواهد بود اما در مدارس شهری بخاریها مجهزتر از مناطق روستایی است و این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان به مناطق محروم را نشان می دهد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی در این خصوص گفت: هفت درصد مدارس این شهرستان همچنان از سوخت نفت و گازوئیل برای ایجاد حرارت مناسب در مدرسه در فصل سرما بهره می برند که 3.7 درصد دانش آموزان شهرستان را تحت پوشش دارد.

سه هزار بخاری قطره ای در واحدهای آموزشی گیلان استفاده می شود

کارشناس عمران سازمان آموزش و پرورش استان گیلان اعتبار مورد نیاز برای جمع آوری بخاریهای قطره ای در واحدهای آموزشی استان را چهار میلیارد و 200 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با اختصاص این میزان اعتبار به آموزش و پرورش گیلان بخاریهای قطره ای در مدارس این استان سریعا جمع آوری می شود.

مهربان تهمتن استفاده از بخاریهای قطره ای در مدارس را بسیار خطرناک دانست و اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار بخاری قطره ای در واحدهای آموزشی گیلان استفاده می شود که بخش عمده این بخاریها در واحدهای آموزشی روستایی بهره برداری می شود.

وی یادآورشد: سال گذشته دو هزار و 223 بخاری" پلار " جایگزین بخاریهای قطره ای در مدارس گیلان شده که مدیران واحدهای آموزشی از کیفیت این نوع بخاریها راضی نبودند واز زود خراب شدن و خوب گرم نکردن این بخاریها گلایه داشتند.