بیشتر واحدهای صنعتی گلستان دوگانه سوز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان صبح یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان افزود: با توجه به سابقه قطع گاز سال گذشته در استان، این سازمان در حال معرفی واحدها به شرکت پخش فرآورده های نفتی برای دریافت سوخت مایع به منظور ذخیره سازی و استفاده به عنوان سوخت دوم در فصل سرما و قطع احتمالی گاز است.

وی اظهار داشت: برای تامین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی استان در زمستان برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

طلوعیان خاطرنشان کرد: سوخت نفت کوره به عنوان سوخت دوم برای ذخیره سازی از طرف شرکت توزیع فرآورده های نفتی استان اعلام شده که این امر محدودیتی برای برخی واحدهای صنعتی استان ایجاد کرده است.

به گفته طلوعیان، که این مشکل پس از بررسیهای مشترک و با همکاری سازمان صنایع و معادن و شرکت توزیع فرآورده های نفتی تا حدود زیادی رفع شد.



رئیس ستاد هماهنگی صنایع و معادن گلستان نیز در این جلسه گفت: تبیین طرح آمایش وزارت صنایع و معادن و هماهنگیهای لازم بین اعضای ستاد برای اجرای مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان، تشریح ابعاد و محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت از جمله اقدامات انجام شده در ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان است.

منصور قلیچ لی افزود: ارائه دیدگاههای اعضای ستاد درباره بخش صنعت و معدن برای طرح در جریان سفر دوم ریاست جمهوری و بررسی پیشنهادات بخش صنعت و معدن برای دریافت مصوبه در جلسه استانی هیئت دولت از جمله تصمیمات گرفته شده در این جلسات بود.



وی اظهار داشت: پیشنهاد برگزاری سمینار یکروزه برای بیان قانون اصل 44 با حضور مسئولان اجرایی و فعالان بخش خصوصی در استان، استفاده مطلوب از ظرفیت اراضی صنعتی بلا تکلیف در شهرکهای صنعتی، بررسی راهکارهایی برای رفع مشکل اعتبارات اداره کل استاندارد به منظور تامین هزینه آزمایشات و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب برای استفاده از تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن از دیگر مصوبات این ستاد است.

795 واحد صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.