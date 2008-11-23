رویکرد جدید نیروهای بسیجی ایفای نقش در عرصه های علمی است

سرهنگ غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتقا توان علمی و پژوهشی در بسیجیان در تحقق سند چشم انداز نقش آفرین خواهد بود.

وی گفت: تفکر بسیجی در انسانهایی بروز پیدا می کند که به زندگی ابدی بشر معتقدند و با خداوند وارد معامله شده اند.

وی به الگو شدن نیروی بسیجی در منطقه اشاره کرد و افزود: امروزه تمام مقاومتهای دولتهای دیگر در برابر ابرقدرتها نشات گرفته از انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی و ایستادگی آنان است.

شریعتی در ادامه اظهار داشت: امروزه بسیج با تقویت سرمایه اجتماعی انقلاب و با ارتقاء سطح معرفت دینی و بصیرت سیاسی و تخصص های مورد نیازدر حال تحقق بخشیدن به سند چشم انداز کشور است.

وی همچنین اذعان داشت: اقدام امام خمینی(ره) در تشکیل بسیج مستضعفین ابتکار ارزشمندی بوده که بیانگر آینده نگری ایشان و ایجاد اتحاد و همدلی در بین مردم با نظام و انقلاب است.

شریعتی در ادامه بیان داشت: در طول هفته بسیج در سطح شهرستان بهشهر بیش از صدها برنامه در قالب 50 عنوان در سطح 300 پایگاه شهرستان بهشهر برگزار خواهد شد.

وی عمده برنامه های این هفته را برگزاری یادواره های شهدا، محافل انس با قرآن، نشست های سیاسی فرهنگی، ویزیت رایگان و... عنوان کرد.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 80 هزار نفر از جمعیت 160 هزار نفری بهشهر عضو بسیج هستند که در قالب دو حوزه و300 پایگاه مقاومت فعالیت می کنند.