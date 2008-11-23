نام دریای خزر به دریای مازندران باید تغییر یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین اسلامی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر کس با نام دریای مازندران مخالفت می کند یا نا آگاه یا با مازندران دشمنی دارد.

وی با بیان اینکه استانهای شمالی دیگر بنا به اسناد تاریخی نمی توانند این ادعا را داشته باشند، خاطرنشان کرد: مسئولان به دلایل سیاسی نباید واقعیت های تاریخی را نفی کنند.

اسلامی به وجود کامل ترین و قویترین کتاب های مازندران شناسی در این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: در این پژوهشکده حدود 500 کتاب مازندران شناسی که بعد از سال 1370 نوشته شده است وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال 70 فقط سه کتاب در این خصوص تالیف شده بود، تصریح کرد: حدود هشت هزار جلد در کتابخانه پژوهشکده موجود است که هفت هزار جلد آن را شخصا اهدا کرده ام.

اسلامی با عنوان اینکه کارگروه مرکز تاریخ تشیع و فرهنگ عاشورا در این مکان مستقر است، اظهار داشت: کتابخانه پژوهشکده تا شش ماه دیگر به بزرگترین مرجع مازندران شناسی در کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: پژوهشکده مازندران شناسی ساری تا دو سال آینده مجهزترین مرکز مازندران شناسی جهان خواهد شد و هیچ تحقیق جهانی در خصوص ایران بدون اظهار نظر از این مرکز میسر نخواهد شد.

به گقته وی محققان، دانشجویان و استادان دانشگاه ها می توانند در خصوص تحقیقات و مقالات خود از پژوهشکده مازندران شناسی بهره برداری کنند.

وی از استقبال و حمایت مردم بی نظیر مردم خبر داد و گفت: حمایتها مالی و معنوی بی نظیر مازندرانیها حضور و حمایت کمرنگ مسئولان را جبران کرده است.

زمین و ساختمان پژوهشکده مازندران شناسی از سوی دکتر حسین اسلامی اهدا شده است.