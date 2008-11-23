رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح امروز با حضور در پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها که در مصلای تهران برگزار شده از غرفه های رسانه ها و مطبوعات حاضر در این نمایشگاه دیدن خواهد کرد.

نمایشگاه مطبوعات امسال دارای 10 قسمت روزنامه ها و خبرگزاری های خارجی ، موسسات مطبوعاتی ، روزنامه ها ، خبرگزاری ها ، نشریات فرهنگی و دینی ، دفاع مقدس ، نشریات استانی ، نشریات ورزشی ، نشریات تخصصی ، نشریات هنری، انجمن های صنفی ، نشریات اجتماعی ، نشریات دانشجویی و پایگاههای اینترنتی و روابط عمومی ها است.

در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها پیش از 470 نشریه و خبرگزاری شرکت کرده اند.

در این نمایشگاه علاوه بر حضور رسانه های داخلی تعدادی از رسانه های خارجی همچون سالهای گذشته حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاری ها 26 آبان با حضور محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده و امروز نیز آخرین روز کاری خود را سپری خواهد کرد.