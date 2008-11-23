استفاده از بخاریهای بدون دودکش در فضای بسته خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حامد نوکندی شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل سرما و اینکه خراسان جنوبی نخستین سالی است که گاز شهری را در زمستان تجربه می کند، تصریح کرد: تبلیغات ناصحیح از بخاریهای بدون دودکش و عدم اشاره شفاف سازی نسبت به محدودیت‌های استفاده از این نوع بخاری‌ها که در استاندارد ملی آمده است باعث شده تا مردم از آن به عنوان کالایی لوکس در اتاق‌های بسته و ایزوله استفاده کنند.

وی افزود: این در حالی است که این نوع بخاری‌ها برای فضاهای باز مانند فروشگاه‌ها طراحی شده است و نصب آن طبق استاندارد ملی ایران در اتاق خواب و سایر مکان‌های محدود و محصور از قبیل حمام، اتاق‌های زیر شیروانی، فضای زیر پله، انباری، شیرخوارگاه‌ ها و مهد کودک‌ها غیر ایمن و مشکل‌ ساز است.

رئیس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز خراسان جنوبی اظهار داشت: استفاده از این نوع بخاریها حوادث گاززدگی در بین مصرف‌ کنندگان گاز طبیعی را افزایش و دغدغه‌ های جدی را به دنبال داشته است.

نوکندی با بیان اینکه گواهی استاندارد ایران برای این محصول تنها در مورد ساخت آن اعتبار دارد، خاطرنشان کرد: محصول احتراق این بخاری‌ها مستقیماً وارد اتاق می شود و خطر اصلی کم شدن ‌اکسیژن یا بالارفتن مقدار گاز مسموم ‌کننده co را به دنبال دارد.

به گفته وی معمولاً ظرفیت حرارتی بخاریهای گازسوز بدون دودکش کمتر از بخاری‌های دودکش دار است و طبق استاندارد ظرفیت حرارتی آنها نباید از هفت هزار و 200 کیلوکالری در ساعت بیشتر باشد.