گفتگوی بوش و مدودف درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید مدعی شد:" جرج بوش و دیمیتری مدودف درباره لزوم ادامه همکاری دو طرف درباره ایران و اهمیت ادامه این همکاری در دولت جدید آمریکا توافق کردند."

روز چهارشنبه 29 آبان در گزارش جدیدی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام ارائه کرد، بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید شد.

پرینو ادعا کرد: بوش و مدودف که در حاشیه مجمع همکاریهای اقتصاد آسیا – اقیانوسیه با یکدیگر دیدار کردند، تبادل نظر صمیمانه، صادقانه و مستقیمی داشتند.

وی گفت:" آنها درباره یک سری موضوعات از جمله اختلافهای ما بر سر گرجستان که همچنان ادامه دارد، نیز گفتگو کردند."

به گفته سخنگوی کاخ سفید، بوش و مدودف همچنین درباره بحران مالی جهان و لزوم اصلاح موسسات مالی گفتگو کردند.

