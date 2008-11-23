مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:
تاریخ و جزئیات برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه اعلام شد
رئیس قوه قضائیه : حکم زندان نباید برای دیه و مهریه داده شود
کدخدایی : اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد دارد
آیت الله هاشمی رفسنجانی: نزدیک تر از من به رهبری پیدا نمی کنید
تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی
اعتماد:
انتقاد تند هاشمی رفسنجانی از فضای سیاسی و اقتصادی کشور : اگر مردم نباشند حکومت قابل دوام نیست
در پی بحران جهانی رخ داد ؛ کاهش چهار میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی
تمجید احمدی نژاد از کردان و محصولی
در جلسه دادگاه نماینده دادستان اعلام کرد: اعترافات متهمان انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز
اعتماد ملی :
اعدام جاسوس موساد در ایران
هاشمی رفسنجانی: حزب کارگزاران بر خلاف اراده من به وجود آمد
واکنش احمدی نژاد به برکناری کردان و انتخاب محصولی : در مجلس برخی حرفهای بی مبنا زدند
معاون وزیر نفت : 12 میلیارد دلار بنزین برای سال 87
ایران :
از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد: هشدار درباره اعزام زائران آزاد حج تمتع
رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و فعلی کشور: هیچ کس نمی تواند رای مردم را جابجا کند
در جمع دانشجویان دانشگاه شریف؛ هاشمی رفسنجانی: مطیع و رهرو رهبر انقلاب هستم
بی اعتمادی مردم به بانکداری الکترونیک
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: ادامه غنی سازی و همکاری کامل با آژانس
ابرار:
هاشمی رفسنجانی: دو نفر که از من و رهبری به هم نزدیک تر باشند پیدا نمی کنید
احمدی نژاد : در این چند سال کوتاه آمده ام
مخبر کمیسیون اقتصادی: پرداخت نقدی یارانه ها تورم زاست
عماد افروغ: حضور میر حسین موسوی انتخابات را رقابتی می کند
معاون وزیر نفت : برای تامین کسری واردات بنزین 6 میلیارد دلار دیگر نیاز داریم
ابتکار:
رئیس جمهور در جلسه معارفه محصولی و تودیع کردان: دیگر کوتاه نخواهم آمد
هاشمی رفسنجانی در همایش 30 سال انقلاب اسلامی : از من و رهبری به هم نزدیک تر پیدا نمی کنید
کروبی : من هستم ، دیگران نیایند
زنان سرپرست خانوار تا ده میلیون وام می گیرند
نبرد اطلاعاتی با سرویسهای بیگانه شدت گرفت
تفاهم:
بیمه ایران خصوصی نخواهد شد
برداشت 9 برابری کشورهای حاشیه خلیج فارس ؛ نفت ایران را همسایگان می فروشند!
صنایع از تکرار تجربه زمستان گذشته نگرانند؛ جریان گاز، شریان تولید
جام جم:
آغاز روند نزولی اجاره بهای مسکن
هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف : آیت الله خامنه ای در مقام رهبری و ما در مقام رهروی هستیم
اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
تخلف بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه
جوان:
پدافند غیر عامل اولویت بسیج در سال 87
مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خبر داد: اعدام جاسوس اسرائیل
جمهوری اسلامی:
با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت ؛ بررسی آسیبها ، دستاوردها و فرصتهای 30 سال انقلاب اسلامی
برنده جایزه صلح نوبل خواستار خروج اسرائیل از سازمان ملل شد
سکه گران شد
سخنگوی شورای نگهبان : اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد دارد
بهای نفت اوپک به 44 دلار رسید
آیت الله صافی گلپایگانی : روحانیون با فرقه های باطل مقابله کنند
حمایت:
رئیس جمهور: هیچ کس نمی تواند رای ملت را جابه جا کند
آیت الله هاشمی شاهرودی: حکم زندان برای مهریه خلاف بین شرع است
هاشمی رفسنجانی: دو نفر از من و رهبری به هم نزدیک تر پیدا نمی کنید
حیات نو:
هاشمی رفسنجانی: هیچ کس از من و رهبری به هم نزدیک تر نیست
هر دلار یک هزار و 35 تومان ؛ سکه 12 هزار تومان گران شد
احمدی نژاد : کردان آبروی خود را گذاشت تا لطمه ای به نظام وارد نشود
حکم عاملان انفجار شیراز صادر شد
خبر:
کروبی : من دیگر کاندیدا شده ام و به نفع میر حسین موسوی یا خاتمی کنار نمی کشم
لاریجانی: تا روز قیامت باید منتظر گزارشهای دوپهلوی آژانس باشیم
رفسنجانی در جمع دانشجویان: من عاشق مقام معظم رهبری هستم
احمدی نژاد : در این چند سال مقابل جوسازیها خیلی کوتاه آمدم ، دیگر بس است
دفتر نمایشگاه بین المللی مطبوعات امروز بسته می شود ؛ لنکرانی وزیر بهداشت و ابطحی معاون سابق خاتمی در غرفه "خبر"
خورشید:
وزیر راه و ترابری: مسیرهای هوایی جدید بین استانها راه اندازی می شود
معاون وزیر بهداشت خبر داد: کنترل انتقال ایدز از طریق سرنگ مشترک
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: بیمه شدگان اصلی سال آینده 10 میلیون نفر می شوند
دنیای اقتصاد:
از پس فردا با 200 هزار تومان 10 سکه بخرید ؛ معامله آتی سکه طلا ممکن شد
افزایش تعرفه واردات آهن آلات منتفی شد
در مراسم تودیع کردان و معارفه محصولی عنوان شد ؛ احمدی نژاد : دیگر کوتاه نخواهم آمد
سرمایه:
عضو کمیسیون بودجه مجلس: یارانه نقدی به بودجه 88 نمی رسد
هاشمی تاکید کرد: ضرورت مخدوش نشدن آرای انتخاباتی مردم
دو وزیر کلیدی اوباما مشخص شدند ؛ هیلاری وزیر خارجه ، ریچارد سون وزیر اقتصاد
جهرمی: سیاست انقباضی بانک مرکزی بحران زاست ، آغاز پرداخت هفت هزار میلیارد ریال وام به بنگاههای زود بازده
سیاست روز:
غزه در رنج سکوت جامعه جهانی
جاسوس رژیم صهیونیستی اعدام شد ؛ گزارش 3 سال جاسوسی برای موساد
احمدی نژاد در مراسم معارفه وزیر کشور : مخالفان ، انتخابات را نشانه گرفته اند
لاریجانی: رفتار آمریکاییها در بحث هسته ای ایران ماجراجویانه است
صفار هرندی: مطبوعات نیازی به عصای نمایشگاه کتاب ندارند
صدای عدالت:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: دوران سازندگی کار ایجاد کردیم و اقتصاد رونق گرفت
احمدی نژاد : به نتایج انتخابات خدشه وارد نکنید
اعدام جاسوس اسرائیلی
از بودجه 87 و حساب ذخیره ارزی ؛ گزارش تخلفات دولت تهیه شد
درباره 64.6 میلیارد دلار تفاوت رقم درآمد نفت و گاز و هزینه های ارزی ؛ دولت و مجلس به ملت توضیح دهند
قدس:
یک مقام امنیتی ایران: نبرد اطلاعاتی با موساد شدت یافته است
آیت الله هاشمی رفسنجانی: احزاب باید قوی عمل کنند
رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید کشور: دیگر کوتاه نمی آیم!
رئیس سازمان حج و زیارت : برخی زائران با 7 میلیون تومان حاجی می شوند !
40 تا 70 هزار تومان ؛ چک پرداخت یارانه ها منتظر امضای مجلس
کاروکارگر:
علی اصغر بادبان با انتقاد از مصوبه هیئت وزیران : بازرسی کل کشور اساسنامه جدید تامین اجتماعی را بررسی کند
کارت سوخت خودروهای فرسوده پلاک غیر ملی ابطال شد
لاریجانی: تصور تغییر در دیپلماسی آمریکا ساده انگاری است
وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری یک گروه تروریستی وابسته به موساد در مرز کردستان عراق
رئیس جمهور: دانشگاه نباید به کارخانه تولید مدرک تبدیل شود
کارگزاران:
ناگفته ها؛ سخنان تازه هاشمی رفسنجانی درباره تصرف سفارت آمریکا ، فرار مغزها ، سلامت انتخابات ، جمهوریت نظام ، تشکیل حزب کارگزاران سازندگی و ...
کیهان:
رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق در گفتگو با کیهان: قرارداد امنیتی امضا شود، مردم عراق قیام می کنند
بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی فردا به بهره برداری می رسد
موگابه، جیمی کارتر و کوفی عنان را به زیمباوه راه نداد
وزارت اطلاعات : مسئولان مراقب جاسوسی اینترنتی باشند
وطن امروز:
هاشمی : مخالف تاسیس کارگزاران بودم
هیلاری کلینتون پست وزارت خارجه آمریکا را پذیرفت
تازه ترین تحولات انتخاباتی؛ کروبی : کنار نمی روم ، کارگزاران : کنار می رود
در صورت اجماع اصلاح طلبان ؛ عارف : شاید کاندیدا شوم
همبستگی:
رئیس جمهور در مراسم تودیع کردان و معارفه محصولی: دیگر کوتاه نمی آیم
صفار هرندی: مطبوعات به عصای نمایشگاه کتاب نیاز ندارند
سلطانیه : غنی سازی را قطع نمی کنیم
هاشمی رفسنجانی: غنی تر شدن اغنیا در دوران سازندگی دروغ است
لاریجانی: تا قیامت باید شاهد حرفهای دوپهلوی آژانس باشیم
همشهری:
نایب رئیس مجلس در گفتگو با همشهری پیرامون طرح تحول اقتصادی: بدون مصوبه مجلس، دولت اقدام نکند
سفیر ایران در بغداد خبر داد: آزادی قریب الوقوع دهها زندانی ایرانی در عراق
توقف پرسپولیس بعد از قطبی
یک مقام امنیتی با اعلام خبر اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی : نبرد اطلاعاتی ایران با موساد شدت یافته است
هدف واقتصاد:
لاریجانی: نزول قیمت نفت لحاظ شود؛ تغییرات اساسی در تدوین بودجه 88
معاون مرکز آمار اعلام کرد: افزایش شدید تقاضای کار در کشور
وزیر بازرگانی: تنظیم بازار در اختیار اصناف باشد
احمدی نژاد : رفتار کردان در استیضاح انقلابی و بسیجی بود
نظر شما