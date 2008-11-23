مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و جزئیات برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه اعلام شد

رئیس قوه قضائیه : حکم زندان نباید برای دیه و مهریه داده شود

کدخدایی : اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد دارد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: نزدیک تر از من به رهبری پیدا نمی کنید

تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی

اعتماد:

انتقاد تند هاشمی رفسنجانی از فضای سیاسی و اقتصادی کشور : اگر مردم نباشند حکومت قابل دوام نیست

در پی بحران جهانی رخ داد ؛ کاهش چهار میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی

تمجید احمدی نژاد از کردان و محصولی

در جلسه دادگاه نماینده دادستان اعلام کرد: اعترافات متهمان انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز



اعتماد ملی :

اعدام جاسوس موساد در ایران

هاشمی رفسنجانی: حزب کارگزاران بر خلاف اراده من به وجود آمد

واکنش احمدی نژاد به برکناری کردان و انتخاب محصولی : در مجلس برخی حرفهای بی مبنا زدند

معاون وزیر نفت : 12 میلیارد دلار بنزین برای سال 87



ایران :

از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد: هشدار درباره اعزام زائران آزاد حج تمتع

رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و فعلی کشور: هیچ کس نمی تواند رای مردم را جابجا کند

در جمع دانشجویان دانشگاه شریف؛ هاشمی رفسنجانی: مطیع و رهرو رهبر انقلاب هستم

بی اعتمادی مردم به بانکداری الکترونیک

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: ادامه غنی سازی و همکاری کامل با آژانس



ابرار:

هاشمی رفسنجانی: دو نفر که از من و رهبری به هم نزدیک تر باشند پیدا نمی کنید

احمدی نژاد : در این چند سال کوتاه آمده ام

مخبر کمیسیون اقتصادی: پرداخت نقدی یارانه ها تورم زاست

عماد افروغ: حضور میر حسین موسوی انتخابات را رقابتی می کند

معاون وزیر نفت : برای تامین کسری واردات بنزین 6 میلیارد دلار دیگر نیاز داریم



ابتکار:

رئیس جمهور در جلسه معارفه محصولی و تودیع کردان: دیگر کوتاه نخواهم آمد

هاشمی رفسنجانی در همایش 30 سال انقلاب اسلامی : از من و رهبری به هم نزدیک تر پیدا نمی کنید

کروبی : من هستم ، دیگران نیایند

زنان سرپرست خانوار تا ده میلیون وام می گیرند

نبرد اطلاعاتی با سرویسهای بیگانه شدت گرفت

تفاهم:

بیمه ایران خصوصی نخواهد شد

برداشت 9 برابری کشورهای حاشیه خلیج فارس ؛ نفت ایران را همسایگان می فروشند!

صنایع از تکرار تجربه زمستان گذشته نگرانند؛ جریان گاز، شریان تولید



جام جم:

آغاز روند نزولی اجاره بهای مسکن

هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف : آیت الله خامنه ای در مقام رهبری و ما در مقام رهروی هستیم

اعدام جاسوس اسرائیل در ایران

تخلف بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه



جوان:

پدافند غیر عامل اولویت بسیج در سال 87

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خبر داد: اعدام جاسوس اسرائیل



جمهوری اسلامی:

با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت ؛ بررسی آسیبها ، دستاوردها و فرصتهای 30 سال انقلاب اسلامی

برنده جایزه صلح نوبل خواستار خروج اسرائیل از سازمان ملل شد

سکه گران شد

سخنگوی شورای نگهبان : اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد دارد

بهای نفت اوپک به 44 دلار رسید

آیت الله صافی گلپایگانی : روحانیون با فرقه های باطل مقابله کنند

حمایت:

رئیس جمهور: هیچ کس نمی تواند رای ملت را جابه جا کند

آیت الله هاشمی شاهرودی: حکم زندان برای مهریه خلاف بین شرع است

هاشمی رفسنجانی: دو نفر از من و رهبری به هم نزدیک تر پیدا نمی کنید



حیات نو:

هاشمی رفسنجانی: هیچ کس از من و رهبری به هم نزدیک تر نیست

هر دلار یک هزار و 35 تومان ؛ سکه 12 هزار تومان گران شد

احمدی نژاد : کردان آبروی خود را گذاشت تا لطمه ای به نظام وارد نشود

حکم عاملان انفجار شیراز صادر شد



خبر:

کروبی : من دیگر کاندیدا شده ام و به نفع میر حسین موسوی یا خاتمی کنار نمی کشم

لاریجانی: تا روز قیامت باید منتظر گزارشهای دوپهلوی آژانس باشیم

رفسنجانی در جمع دانشجویان: من عاشق مقام معظم رهبری هستم

احمدی نژاد : در این چند سال مقابل جوسازیها خیلی کوتاه آمدم ، دیگر بس است

دفتر نمایشگاه بین المللی مطبوعات امروز بسته می شود ؛ لنکرانی وزیر بهداشت و ابطحی معاون سابق خاتمی در غرفه "خبر"



خورشید:

وزیر راه و ترابری: مسیرهای هوایی جدید بین استانها راه اندازی می شود

معاون وزیر بهداشت خبر داد: کنترل انتقال ایدز از طریق سرنگ مشترک

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: بیمه شدگان اصلی سال آینده 10 میلیون نفر می شوند



دنیای اقتصاد:

از پس فردا با 200 هزار تومان 10 سکه بخرید ؛ معامله آتی سکه طلا ممکن شد

افزایش تعرفه واردات آهن آلات منتفی شد

در مراسم تودیع کردان و معارفه محصولی عنوان شد ؛ احمدی نژاد : دیگر کوتاه نخواهم آمد



سرمایه:

عضو کمیسیون بودجه مجلس: یارانه نقدی به بودجه 88 نمی رسد

هاشمی تاکید کرد: ضرورت مخدوش نشدن آرای انتخاباتی مردم

دو وزیر کلیدی اوباما مشخص شدند ؛ هیلاری وزیر خارجه ، ریچارد سون وزیر اقتصاد

جهرمی: سیاست انقباضی بانک مرکزی بحران زاست ، آغاز پرداخت هفت هزار میلیارد ریال وام به بنگاههای زود بازده



سیاست روز:

غزه در رنج سکوت جامعه جهانی

جاسوس رژیم صهیونیستی اعدام شد ؛ گزارش 3 سال جاسوسی برای موساد

احمدی نژاد در مراسم معارفه وزیر کشور : مخالفان ، انتخابات را نشانه گرفته اند

لاریجانی: رفتار آمریکاییها در بحث هسته ای ایران ماجراجویانه است

صفار هرندی: مطبوعات نیازی به عصای نمایشگاه کتاب ندارند

صدای عدالت:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: دوران سازندگی کار ایجاد کردیم و اقتصاد رونق گرفت

احمدی نژاد : به نتایج انتخابات خدشه وارد نکنید

اعدام جاسوس اسرائیلی

از بودجه 87 و حساب ذخیره ارزی ؛ گزارش تخلفات دولت تهیه شد

درباره 64.6 میلیارد دلار تفاوت رقم درآمد نفت و گاز و هزینه های ارزی ؛ دولت و مجلس به ملت توضیح دهند



قدس:

یک مقام امنیتی ایران: نبرد اطلاعاتی با موساد شدت یافته است

آیت الله هاشمی رفسنجانی: احزاب باید قوی عمل کنند

رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید کشور: دیگر کوتاه نمی آیم!

رئیس سازمان حج و زیارت : برخی زائران با 7 میلیون تومان حاجی می شوند !

40 تا 70 هزار تومان ؛ چک پرداخت یارانه ها منتظر امضای مجلس



کاروکارگر:

علی اصغر بادبان با انتقاد از مصوبه هیئت وزیران : بازرسی کل کشور اساسنامه جدید تامین اجتماعی را بررسی کند

کارت سوخت خودروهای فرسوده پلاک غیر ملی ابطال شد

لاریجانی: تصور تغییر در دیپلماسی آمریکا ساده انگاری است

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری یک گروه تروریستی وابسته به موساد در مرز کردستان عراق

رئیس جمهور: دانشگاه نباید به کارخانه تولید مدرک تبدیل شود



کارگزاران:

ناگفته ها؛ سخنان تازه هاشمی رفسنجانی درباره تصرف سفارت آمریکا ، فرار مغزها ، سلامت انتخابات ، جمهوریت نظام ، تشکیل حزب کارگزاران سازندگی و ...



کیهان:

رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق در گفتگو با کیهان: قرارداد امنیتی امضا شود، مردم عراق قیام می کنند

بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی فردا به بهره برداری می رسد

موگابه، جیمی کارتر و کوفی عنان را به زیمباوه راه نداد

وزارت اطلاعات : مسئولان مراقب جاسوسی اینترنتی باشند

وطن امروز:

هاشمی : مخالف تاسیس کارگزاران بودم

هیلاری کلینتون پست وزارت خارجه آمریکا را پذیرفت

تازه ترین تحولات انتخاباتی؛ کروبی : کنار نمی روم ، کارگزاران : کنار می رود

در صورت اجماع اصلاح طلبان ؛ عارف : شاید کاندیدا شوم



همبستگی:

رئیس جمهور در مراسم تودیع کردان و معارفه محصولی: دیگر کوتاه نمی آیم

صفار هرندی: مطبوعات به عصای نمایشگاه کتاب نیاز ندارند

سلطانیه : غنی سازی را قطع نمی کنیم

هاشمی رفسنجانی: غنی تر شدن اغنیا در دوران سازندگی دروغ است

لاریجانی: تا قیامت باید شاهد حرفهای دوپهلوی آژانس باشیم



همشهری:

نایب رئیس مجلس در گفتگو با همشهری پیرامون طرح تحول اقتصادی: بدون مصوبه مجلس، دولت اقدام نکند

سفیر ایران در بغداد خبر داد: آزادی قریب الوقوع دهها زندانی ایرانی در عراق

توقف پرسپولیس بعد از قطبی

یک مقام امنیتی با اعلام خبر اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی : نبرد اطلاعاتی ایران با موساد شدت یافته است



هدف واقتصاد:

لاریجانی: نزول قیمت نفت لحاظ شود؛ تغییرات اساسی در تدوین بودجه 88

معاون مرکز آمار اعلام کرد: افزایش شدید تقاضای کار در کشور

وزیر بازرگانی: تنظیم بازار در اختیار اصناف باشد

احمدی نژاد : رفتار کردان در استیضاح انقلابی و بسیجی بود