آیه روز:

انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على أمر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوه ان الذین یستأذنونک أولَئکَ الذین یؤمنون بالله ورسوله فاذا استَأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللهَ غفور رحیم .

مؤمنان فقط آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند و هنگامی که بر سر کار مهمی که طبیعتاً مردم را گردهم می آورد با پیامبر باشند تا از او اجازه نگیرند از نزد او نمی روند . به راستى کسانى که براى رفتن از تو اجازه می گیرند ، آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند . پس هنگامی که براى برخى از کارهایشان از تو اجازه می خواهند ، به هر کدام از آنان که خواستى اجازه بده و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است .

سوره نور، آیه 62

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:





امام حسن عسکری (ع):



جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکَذب .



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بحار الانوار، ج78، ص377