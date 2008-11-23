تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم آذرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم نوامبر سال 2008 میلادی.

- دور نهم از سی و هشتمین دوره المپیاد جهانی شطرنج که از روز 23 آبان ماه با حضور 152 کشور در درسدن آلمان آغاز شد، امروز با شرکت نمایندگان ایران در دو بخش آقایان و بانوان پیگیری می شود.

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* الخلیج - النصر

* عجمان - الشباب

* الجزیره - الظفره

* الوصل - الشارجه

- هفته رقابت های لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* تاتنهام - بلکبرن

* ساندرلند - وستهام

- هفته سیزدهم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بولونیا - پالرمو

* کیه وو - سیه نا

* لاتزیو - چنوآ

* لچه - رم

* ناپولی - کالیاری

* رجینا - آتلانتا

* سامپدوریا - کاتانیا

* تورینو - میلان

- هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* مایورکا - مالاگا

* نومانسیا - اتلتیکومادرید

* اوساسونا - آلمریا

* سانتاندر - اسپانیول

* اسپورتینگ گیخون - رئال بتیس

* بارسلونا - ختافه

* لاکرونیا - بیلبائو

* هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان بوندس‌ لیگا امروز با برگزاری دیدار تیم های فوتبال هامبورگ با وردربرمن به پایان می رسد.

* در تنها دیدار معوقه از هفته چهارم لیگ دسته اول باشگاههای کشور ساعت 14 امروز تیم های شهرداری زنجان و گل گهر سیرجان برابر هم به میدان می روند.