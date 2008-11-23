تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم آذرماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم ذیقعده سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم نوامبر سال 2008 میلادی.
- دور نهم از سی و هشتمین دوره المپیاد جهانی شطرنج که از روز 23 آبان ماه با حضور 152 کشور در درسدن آلمان آغاز شد، امروز با شرکت نمایندگان ایران در دو بخش آقایان و بانوان پیگیری می شود.
- هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* الخلیج - النصر
* عجمان - الشباب
* الجزیره - الظفره
* الوصل - الشارجه
- هفته رقابت های لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* تاتنهام - بلکبرن
* ساندرلند - وستهام
- هفته سیزدهم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بولونیا - پالرمو
* کیه وو - سیه نا
* لاتزیو - چنوآ
* لچه - رم
* ناپولی - کالیاری
* رجینا - آتلانتا
* سامپدوریا - کاتانیا
* تورینو - میلان
- هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* مایورکا - مالاگا
* نومانسیا - اتلتیکومادرید
* اوساسونا - آلمریا
* سانتاندر - اسپانیول
* اسپورتینگ گیخون - رئال بتیس
* بارسلونا - ختافه
* لاکرونیا - بیلبائو
* هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای آلمان بوندس لیگا امروز با برگزاری دیدار تیم های فوتبال هامبورگ با وردربرمن به پایان می رسد.
* در تنها دیدار معوقه از هفته چهارم لیگ دسته اول باشگاههای کشور ساعت 14 امروز تیم های شهرداری زنجان و گل گهر سیرجان برابر هم به میدان می روند.
