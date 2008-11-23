۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

بر پایه یک نظرسنجی جدید:

نارضایتی مردم انگلیس از براون همچنان ادامه دارد

نتایج یک نظرسنجی جدید همچنان از نارضایتی مردم انگلیس از حزب حاکم کشورشان به رهبری "گوردون بران" نخست وزیر انگلیس حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج نظرسنجی ICM در روزنامه ساندی میرر نشان داد که حزب کارگر 11 درصد عقب تر ازحزب محافظه کار به رهبری "دیوید کمرون" است.

در این نظرسنجی 42 درصد از محافظه کاران، 31 درصد از حزب کارگر و 18 درصد هم از حزب لیبرال دموکرات حمایت کردند.

این نظرسنجی تلفنی بر روی هزار و 10 نفر از مردم انگلیس طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته انجام شد.

حزب کارگر در ماههای گذشته وضعیت بسیار نامساعدی را داشت و در این راه برای عبور از بحران حتی طرح کنار رفتن گوردون براون از نخست وزیری انگلیس نیز مطرح شد.

