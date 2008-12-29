طراحی هواپیمای عمود پرواز جهت پرواز در ارتفاع پایین در کشور

علی محمد کاظمی کارشناس پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این هواپیما نوعی میکرو هواپیما است که در ابعاد کمتر از 40 سانتیمتر طراحی و ساخته شده است که به صورت عمود از زمین بلند شده و افقی پرواز می کند.

وی با منحصر به فرد خواندن تکنولوژی این هواپیما، افزود: این هواپیما دارای دو موتور است. زمانی که هواپیما از زمین بلند می شود بدون چرخش موتور، عمل بلند شدن توسط دو موتور انجام می شود و با استفاده از یک موتور به صورت افقی ادامه مسیر می دهد و از راه دور کنترل می شود.

کاظمی تأکید کرد: این هواپیمای بدون سرنشین برای پرواز در ارتفاع پایین طراحی شده است و قادر است بدون شناسایی شدن توسط رادار ماموریتهای ویژه ای که برای آن تعریف می شود را به خوبی انجام دهد.

کارشناس پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز به کاربردهای نظامی و غیر نظامی این نوع هواپیما اشاره کرد و اظهار داشت: این هواپیما قادر است به صورت افقی و عمودی پرواز و اقدام به عکسبرداری و فیلمبرداری کند. ضمن آنکه قادر است از دیوارهای سدها و خطوط نفت و گاز فیلمبرداری کند و گزارشهای لازم را در اختیار مرکز کنترل قرار دهد.

وی همچنین به بیان کاربردهای نظامی این هواپیما پرداخت و خاطر نشان کرد: این هواپیما رادار گریز است و می تواند مأموریتهای نظامی را بدون شناسایی شدن از طریق رادار انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه تکنولوژی ساخت این نوع هواپیما در اختیار کشورهای آمریکا و اسرائیل است، ادامه داد: این طرح مورد توجه وزیر علوم و مسولان لشکری و کشوری قرار گرفت و قرار است بودجه ای برای تکمیل و ساخت هواپیمای عمود پرواز اختصاص داده شود.