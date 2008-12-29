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۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۴

اختصاصی مهر /

طراحی هواپیمای عمود پرواز جهت پرواز در ارتفاع پایین در کشور

طراحی هواپیمای عمود پرواز جهت پرواز در ارتفاع پایین در کشور

محققان دانشگاه صنعتی شیراز موفق به طراحی هواپیمای عمود پروازی شدند که رادار گریز بوده و قادر است مأموریتهای نظامی و غیر نظامی را انجام دهد.

علی محمد کاظمی کارشناس پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این هواپیما نوعی میکرو هواپیما است که در ابعاد کمتر از 40 سانتیمتر طراحی و ساخته شده است که به صورت عمود از زمین بلند شده و افقی پرواز می کند.

وی با منحصر به فرد خواندن تکنولوژی این هواپیما، افزود: این هواپیما دارای دو موتور است. زمانی که هواپیما از زمین بلند می شود بدون چرخش موتور، عمل بلند شدن توسط دو موتور انجام می شود و با استفاده از یک موتور به صورت افقی ادامه مسیر می دهد و از راه دور کنترل می شود.

کاظمی تأکید کرد: این هواپیمای بدون سرنشین برای پرواز در ارتفاع پایین طراحی شده است و قادر است بدون شناسایی شدن توسط رادار ماموریتهای ویژه ای که برای آن تعریف می شود را به خوبی انجام دهد.

کارشناس پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز به کاربردهای نظامی و غیر نظامی این نوع هواپیما اشاره کرد و اظهار داشت: این هواپیما قادر است به صورت افقی و عمودی پرواز و اقدام به عکسبرداری و فیلمبرداری کند. ضمن آنکه قادر است از دیوارهای سدها و خطوط نفت و گاز فیلمبرداری کند و گزارشهای لازم را در اختیار مرکز کنترل قرار دهد.

وی همچنین به بیان کاربردهای نظامی این هواپیما پرداخت و خاطر نشان کرد: این هواپیما رادار گریز است و می تواند مأموریتهای نظامی را بدون شناسایی شدن از طریق رادار انجام دهد.       

وی با تأکید بر اینکه تکنولوژی ساخت این نوع هواپیما در اختیار کشورهای آمریکا و اسرائیل است، ادامه داد: این طرح مورد توجه وزیر علوم و مسولان لشکری و کشوری قرار گرفت و قرار است بودجه ای برای تکمیل و ساخت هواپیمای عمود پرواز اختصاص داده شود.

کد مطلب 787982

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