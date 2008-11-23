وقتی مراکز متعدد برای مصوبه مجلس در مورد مترو تصمیم می گیرند!

محسن هاشمی با اعلام این مطلب به خبرنگار اجتماعی مهر گفت: با وجود آنکه معتقد نیستم که رئیس جمهور محترم خواهان توسعه مترو نیست، اما به نظرم 70 درصد مشکلات پیش آمده در ماجرای تأمین منابع ارزی متروی تهران ناشی از ندانم کاری های موجود در بدنه دستگاه اجرایی ، موازی کاری ها و نبود مدیریت منسجم و کارآمد است. قطعا تعدد مراکز تصمیم گیری در دولت و نبود ساختار منسجم تصمیم گیری و فقدان ساختار فکری و مدیریت واحد به برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور و بحث توسعه لطمه می زند که در این مورد متروی تهران هم البته از آن بی نصیب نمانده است.

مدیرعامل شرکت مترو افزود: متاسفانه در سه سال گذشته شاهد شکل گیری نگاه غلطی هستیم که برخی مدیران به مترو دارند و فکر می کنند اگر متروی تهران توسعه یابد و تجهیز گردد، این موفقیت به اسم خانواده هاشمی رقم خواهد خورد و شاید به همین دلیل از کمک به آن دریغ می ورزند.

به گزارش مهر ، موضوع تأمین 5/3 میلیارد دلار منابع ارزی مورد نیاز برای تجهیز و نوسازی ناوگان ریلی قطار شهری پایتخت ایران از صندوق ذخیره ارزی سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید. چندی پیش هم مجوز استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای مالی مترو از سوی مجلس هشتم و شورای اقتصاد به شرکت متروی تهران و حومه داده شد که البته با مخالفت نمایندگان دولت روبرو شد.

سپس در بیست و دومین روز از آبان ماه سال جاری مجمع نمایندگان تهران طی جلسه ای با رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور موضوع چگونگی تأمین منابع ارزی مورد نیاز متروی تهران را در دستور کار خود قرار داد.

بنا به گفته اسماعیل کوثری در این جلسه که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل مترو تهران نیز حضور داشتند موضوع مصوبه مجلس در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی و مشکل به وجود آمده برای مترو تهران مطرح شد و در نهایت شهرداری تهران و نمایندگان تهران با سردار رویانیان به این تفاهم رسیدند که درخواست مترو برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در سه قسط متوالی با فاصله زمانی کم اجرایی شود.

با این همه مدیرعامل مترو تهران در این باره به خبرنگار مهر می گوید: چند روز پس از این جلسه و قول های داده شده، سردار رویانیان در گفتگو با خبرگزاریها قول های خود را پس گرفت و موضوع تأمین منابع ارزی را هم به دیگران واگذار کرد.

در عین حال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در نشست بیست و پنجمین روز از آبان ماه سال جاری خود با نمایندگان ویژه رئیس جمهور با وجود تاکید بر ضرورت پرداخت اعتبار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و قطار شهری کلان شهرها، تصمیم گیری نهایی درباره این موضوع را به شورای اقتصاد واگذار کرد.

در این باره محسن هاشمی می گوید: در آن جلسه که شنبه هفته گذشته برگزار شد، من سه موضوع را مطرح کردم و گفتم برای رفع مشکلات مترو ما نیازمند دریافت بودجه ریالی، بودجه یارانه بهره برداری و استفاده از ذخیره ارزی هستیم و تمام افراد حاضر در آن جلسه این موضوع را تائید کردند و با این همه نمی دانم چطور شد که آقای رویانیان به ناگهان چرا موضوع تامین منابع ارزی متروی تهران را به شورای اقتصاد واگذارکردند.

مدیرعامل متروی تهران می افزاید: متاسفانه بیش از 5/3 سال است که به دلیل نگاه غلط برخی به موضوع مترو و بویژه مترو تهران، ما با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنیم. چنانکه هم اکنون معادل 5/3 سال از تمام برنامه های از پیش تعیین شده خود عقب افتاده ایم و پروژه هایی که حالا باید شاهد افتتاح و بهره برداری از آنها باشیم تازه کلنگ آغاز به کارشان بر زمین زده می شود.

کارشناسان امور شهری معتقدند با کنار گذاشته شدن سازمان برنامه ریزی و مدیریت در کشور عملاً موضوع وحدت فرماندهی و تمرکز تصمیم گیری در مورد مسائل کلان ملی و شهری از جمله متروی تهران با بحران جدی روبرو شده است. به نحوی که هم اکنون برای پیگیری بودجه های قانونی و مصوب مجلس شورای اسلامی مدیران مترو ناچارند با مراجع تصمیم گیر مختلفی از جمله ستاد مدیریت سوخت ، هیئت ویژه رئیس جمهور در امور حمل و نقل عمومی و نیز شورای اقتصاد روبرو شوند.

بنا به گفته مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه نبود منابع ارزی مورد نیاز باعث شده تا این شرکت در تجهیز و تامین ناوگان ریلی خود دچار مشکلات متعددی گردد که کمبود واگن مهمترین آنها است.

محسن هاشمی به خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر بیشترین شکایتی که مردم تهران از مترو دارند مسئله کمبود جا برای حتی ایستادن در واگن هاست. به نحوی که موارد متعددی از درگیری و نزاع مسافران به دلیل کمبود جا برای ایستادن همه روزه به ما گزارش می شود.

متروی تهران هم اکنون با داشتن بیش از 5/92 کیلومتر خط ریلی، 53 ایستگاه فعال و انجام بیش از 5/1 میلیون سفر در روز نقشی محوری و انکارناپذیر در ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری تهران و شهرهای اقماری آن دارد.