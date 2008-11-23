دانشگاه پیام نور برتر از صنعتی شریف و تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر ابوالحسنی امروز در بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: سیستم آموزشی ما به خوبی نشان دهنده این مسئله است زیرا در طول سال های اخیر بیشترین تعداد قبولی دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه پیام نور بوده است.



معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: یکی از مهمترین منابع مالی دانشگاه پیام نور شهریه دانشجویان است. با توجه به وام ها و عدم پرداخت شهریه برخی دانشجویان هنوز 30 میلیارد تومان از شهریه دانشجویان محقق نشده است.



ابوالحسنی اظهار داشت: در سال جاری هشت میلیارد تومان وام شهریه برای دانشجویان دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده است که این کمک خوبی به دانشجویان خواهد بود اما مهمترین وظیفه دانشگاهیان دانشگاه پیام نور تهیج دانشجویان برای پرداخت شهریه است.



وی ادامه داد: بودجه عمومی دانشگاه تنها 20 درصد کل درآمدهای این دانشگاه را شامل می شود که در صورت سرانه ای شدن تخصیص بودجه بخش عمده از مشکلات دانشجویان دانشگاه پیام نور حل خواهد شد.



معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: شهریه دانشگاه پیام نور در 2 تا سه سال گذشته تغییری نکرده است اما هزینه ثابت نبوده و این مشکلات فراوانی را بوجود آورده است.



ابوالحسنی گفت: ‌فروش کتاب و کمک های دولت در سفرهای استانی که به واحدهای دانشگاه اختصاص داده می شود نیز از دیگر منابع درآمدی دانشگاه پیام نور است.



وی افزود: هزینه های دانشگاه پیام نور عمدتا در بخش های حقوق و مزایا و هزینه های عمرانی و خرید وسایل و تجهیزات انجام می شود.

