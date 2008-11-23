۳ آذر ۱۳۸۷، ۹:۱۹

استاندار ایلام:

گنجینه جنگ در ایلام ایجاد می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: میر محمد غراوی گفت: گنجینه جنگ در استان ایلام ایجاد می شود.

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ادارت و سازمانهای استان ایلام برای راه اندازی گنجینه جنگ در این استان پیش قدم بشوند.

وی بیان داشت: در این موزه که در یکی از سنگرهای چند منظوره دوران جنگ استان ایلام ایجاد می شود اسناد دوران جنگ در استان ایلام نگهداری خواهد شد.

این خاطر نشان کرد: استان ایلام به دلیل اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش بسیار مهمی داشته است تأسیس این موزه ضروری است.

استاندار ایلام عنوان کرد: این موزه باید با هماهنگی مطلوب تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان ایلام ساخته شود.

این مسئول یادآور شد: هیئتی برای ساخت این موزه تشکیل می شود.

