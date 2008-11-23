گنجینه جنگ در ایلام ایجاد می شود

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ادارت و سازمانهای استان ایلام برای راه اندازی گنجینه جنگ در این استان پیش قدم بشوند.
وی بیان داشت: در این موزه که در یکی از سنگرهای چند منظوره دوران جنگ استان ایلام ایجاد می شود اسناد دوران جنگ در استان ایلام نگهداری خواهد شد.
این خاطر نشان کرد: استان ایلام به دلیل اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس نقش بسیار مهمی داشته است تأسیس این موزه ضروری است.
استاندار ایلام عنوان کرد: این موزه باید با هماهنگی مطلوب تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان ایلام ساخته شود.
این مسئول یادآور شد: هیئتی برای ساخت این موزه تشکیل می شود.
نظر شما