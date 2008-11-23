۳ آذر ۱۳۸۷، ۸:۵۵

تسخیری: مشترکات مذاهب اسلامی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مراسم افتتاح مسجد الصلاح یمن بر مظاهر اخوت و وحدت اسلامی، ضرورت تقریب مذاهب اسلامی و توجه بیشتر بر مشترکات بین مذاهب اسلامی و راههای تحقق بیداری امت اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین مسجد جامع شهر صنعا و دانشکده علوم قرآن کریم و علوم اسلامی با حضور شخصیتهایی چون اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افتتاح شد .

آیت الله تسخیری به همراه هیئت ایرانی روز جمعه در حاشیه افتتاح مسجد بزرگ یمن با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار پیام رئیس جمهور کشورمان از سوی دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به علی عبدالله ارائه شد .

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی این سفر با رئیس دانشگاه الایمان و احمد منصور عالم برجسته و رهبر زیدیه و وزرای ارشاد و خارجه یمن دیدار و پیرامون وضعیت مسلمانان و علمای یمن و روابط دو کشور گفتگو کرد.
 

 

