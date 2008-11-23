افتتاح بزرگترین کارخانه تولید آهن اسفنجی با حضور رئیس جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، برای راه اندازی پروژه های مذکور که کارفرمای آن شرکت فولاد خوزستان است در مجموع یک تریلیون و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

کارخانه تولید آهن اسفنجی که ظرفیت آن یک میلیون تن در سال (125 تن در ساعت) است بر اساس فناوری بومی شده آخرین تکنولوژی جهانی احیا مستقیم احداث شده و ظرفیت نهایی آن یک میلیون تن آهن اسفنجی در سال است.

ظرفیت کارخانه اکسیژن که هدف آن تولید گازهای صنعتی اکسیژن، نیتروژن و آرگون است 18 هزار و 500 متر مکعب اکسیژن در ساعت است.

بر اساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادن ایران،‌ هدف پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی، تصفیه فاضلاب صنعتی خروجی برای استفاده درمصارف کشاورزی است که در فاز نخست 3 هزار متر مکعب و در فاز نهایی 6 هزار متر مکعب پساب در ساعت ظرفیت دارد. با راه اندازی سه طرح مزبور که در دولت نهم محقق شده در مجموع برای بیش از 200 نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از 2000 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود.