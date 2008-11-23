وضعیت اقتصادی شهرداری کرج نامناسب است

رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امسال دو هزار و 800 میلیارد ریال بودجه برای شهرداری کرج مصوب شده است که 500 میلیارد ریال آن باید از محل فروش زمین و املاک حاصل شود.

وی افزود: هر یک از شهرداریهای مناطق دهگانه شهرداری کرج بتواند 75 درصد از بودجه خود را جذب کند طبق مصوبه شورای شهر مدیران و کارمندان آن جایزه دریافت خواهند کرد.

این عضو شورای شهر کرج ادامه داد: به رغم نا مناسب بودن وضعیت اقتصادی شهرداری به لحاظ درآمدی امسال اجرای طرحها و سایر امور شهری در این کلانشهر به خوبی پیش رفته است.

وی عنوان کرد: امسال نسبت به سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش درآمد خواهیم داشت و باید با جذب درآمدهای تعریف شده زمینه را برای انعقاد بیشتر قراردادها فراهم کرد.

شریفی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 500 میلیارد ریال قرارداد عمرانی در این کلانشهر منعقد شده است که دو برابر سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: به منظور اجرای پرو‍ژه های بزرگ در کلانشهر کرج نیاز به اعتبارات ملی و استانی است و اعتبارات شهری جوابگوی نیاز و وسعت شهر نخواهد بود.