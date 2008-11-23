استارت رکابزنان برای حضور در المپیک/ به مشاور خارجی نیاز داریم

امیررضا واعظی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرانجام استخدام مربی خارجی برای دوچرخه سواری گفت: مذاکرات اولیه با "روسوى" فرانسوى براى تیم ملى جاده بود که او ابتدا موافقت نکرد و در نهایت دستیار خود را به ما معرفی کرد اما تا این زمان هنوز وضعیت استخدام مربی خارجی برای این بخش مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که در قسمت جاده مشاور خارجی به جای مربی بهتر است. بنابراین اصراری به حضور مربی خارجی نداریم و می توانیم در این زمان از مربیان داخلی استفاده کنیم. اگر بتوانیم یک مشاور خوب استخدام کنیم تاثیرگذاری بیشتری را در دوچرخه سواری شاهد خواهیم بود.

" چرا فدراسیون دوچرخه سوارى از حضور در جام های جهانی پیست انصراف داده است این در حالی است که امتیاز این دیدارها براى دریافت مجوز مسابقه هاى جهانى لهستان لازم است؟"

آشتیانی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: حضور نیافتن ما در جام های جهانی منچستر، استرالیا و کلمبیا تصمیم کمیته فنی فدراسیون بوده است. ما با این دیدگاه سفر به این جام های جهانی را لغو کردیم که نیازی برای بالا رفتن رنکینگ جهانی در دوسال آینده نمی بینیم و بهتر است پول این سفرها برای کسب تجربه هزینه اردوهای خارجی و داخلی تیم ملی شود.

وی با بیان اینکه حضور ما در مسابقات جهانی دوچرخه سواری در سالهای گذشته تنها برای دریافت سهمیه المپیک بوده است، افزود: در دو سال قبل ما به خاطر بالا رفتن رنکینگ جهانى پیست، در هرجام جهانی شرکت مى کردیم تا در نهایت سهمیه المپیک بگیریم اما امسال تازه شروع چهار سال اول براى گرفتن سهمیه المپیک ۲۰۱۲ است.

وی تصریح کرد: نیازی نمی بینیم که در این دوسال در هر مسابقه ای شرکت کنیم. قطعا زمانی که به المپیک لندن نزدیک شویم برای کسب امتیاز در تمامی مسابقات آسیایی وجهانی حضور خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به اینکه ما برای حضور در المپیک پکن هم چنین استراتژی را داشتیم، گفت: تیم های دوچرخه سواری ایران برای حضور در المپیک پکن طی دوسال گذشته در ایران نبودند به طوریکه توانستند در رنکینگ سال 2006 و 2007 در بین 10 تیم برتر جهان قرار بگیرند. این مسئله برای کشورهای اروپایی سخت بود که یک کشور آسیایی بتواند با این رویه سهمیه کاملی را برای حضور در المپیک 2008 دریافت کند.

وی تاکید کرد: هر چند با حضور رکابزنان برتر اروپایی، ورزشکاران پیست ایران در المپیک نتیجه ای نمی گرفتند اما حضور نیافتن ما در دو ورلدکاپ انگلیس و آمریکا شیطنت بود به طوریکه زمان را برای رسیدن به این رقابتها از ما گرفتند.

وی با بیان اینکه دوچرخه سواری ایران در دو رده امید و بزرگسال در رده اول آسیا قرار دارد، اظهار داشت: ما نگران از رده خارج شدن برخی از رکابزنان خوب خود نیستیم زیرا با برنامه ریزی به دنبال چهره هاى جدیدی برای همراهی تیم ملی در مسابقات آسیایی و المپیک آینده خواهیم بود.

آشتیانی با بیان اینکه ما تیم امید خوبی را داریم به طوریکه این تیم هم اکنون در رتبه اول آسیا قرار دارد، افزود: هرچند این دوچرخه سواران جوان در اردوهای تیم ملی و همراه تیم بزرگسالان در مسابقات برون مرزی شرکت نداشته اند اما این ورزشکاران جوان به همراه دوچرخه سواران مطرح تیم ملی در تیم های باشگاهی و در رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور مسابقه می دهند تا بتوانند با کسب تجربه در آینده وارد تیم بزرگسالان شوند.

"دوچرخه سواری بانوان در دو سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشت به طوریکه این روزها صحبت از برگزاری اولین تور داخلی این رشته است اما ظاهرا برگزاری این تور در دستور کار فدراسیون نیست؟"

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه دختران ما بعد از تائید پوشش خود در مسابقات برون مرزی حضور داشته اند گفت: هیئت دوچرخه سواری قزوین برگزاری این تور را برعهده گرفته است هرچند هنوز قطعیت آن مشخص نیست اما قطعا مسئول بانوان فدراسیون برگزاری این تور را هماهنگ خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باید این نکته را در نظر بگیریم که روند رو به رشد دوچرخه سواری بانوان در ایران با مشکلات فراوانی روبرو بوده است و باید برای اجرای چنین مسابقاتی برنامه ریزی کرد زیرا اگر برنامه ریزی نداشته باشیم شاهد تبعات منفی در این بخش خواهیم بود.

" شما بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن این قول را به دوچرخه سواران دادید که تا پایان سال شاهد افزایش حقوق خود خواهند بود آیا شاهد این اتفاق در ماه های آینده خواهیم بود؟ "

آشتیانی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه هر فدراسیونی با توجه به بضاعت خود به ورزشکارانش حقوق می دهد گفت: قطعا تا پایان سال جاری حقوق رکابزنان افزایش می یابد اما این نکته را هم باید اشاره کنم که در این مدت هر رکابزنی که حتی یک روز هم در اردو حضور داشته است حقوق کاملی را از فدراسیون دریافت کرده است.