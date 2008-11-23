رکابزنان پتروشیمی تبریز قهرمان مرحله نهایی لیگ برتر دوچرخه سواری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز این رقابتها رکابزنان در ماده کریتریوم مسافت 75 کیلومتری دور مجموعه شهر آفتاب جزیره کیش را طی کردند که در نهایت مهدی سهرابی از باشگاه مس کرمان با 100 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. حمید شیری از دانشگاه آزاد با 85 امتیاز و وحید شانیان از شهرکهای صنعتی همدان با 75 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مجموع تیمی مرحله چهارم نیز تیم پتروشیمی تبریز با 293 امتیاز قهرمان شد. مس کرمان با 266 امتیاز در مکان دوم ایستاد و پیکان تهران با 227 امتیاز عنوان سوم را بدست آورد.

عصر روز گذشته در رشته تایم تریل انفرادی علیرضا حقی دوچرخه سوار تیم پیکان تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، بهنام خسروشاهی از تیم پتروشیمی تبریز دوم شد و علی ترابی از تیم شهرکهای صنعتی همدان مقام سوم را کسب کرد.

در این پیکارها 70 دوچرخه سوار در قالب تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، پیکان تهران، مس کرمان، شهرداری مهریز یزد، شهرک های صنعتی همدان، شهرک های صنعتی زاهدان، ترافیک تهران، پتروشیمی تیریز، هیئت ایلام و شهرک های صنعتی خوزستان به رقابت پرداختند.

رقابتهای دوچرخه سواری لیگ برتر باشگاه های کشور درسال جاری طی هشت مرحله (چهار مرحله بخش جاده و چهار مرحله بخش پیست) پیگیری شد که رده بندی نهایی به همراه برترین های این دوره از مسابقات باشگاهی از سوی مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری اعلام خواهد شد.