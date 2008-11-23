"احسن القصص" با آثار برجسته فاصله بسیاری دارد

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تطابق سریال داستانی یوسف پیامبر(ع) اظهار داشت: اصولا این فیلمها که براساس قصه های قرآنی نوشته می شوند خیلی ضرورتی ندارد که دقیقا با جزئیات قرآن مطابقت داشته باشند.

وی افزود: در قسمتهایی که پخش شده چیزی در تناقض با قرآن نداریم اما برخی داستانها ، منقولات و روایات به این داستان اضافه شده است.

حجت الاسلام ایازی تأکید کرد که وقتی قرار است یک داستان قرآنی به اثر هنری تبدیل می شود، قدرتهای فنی و خلاقیتها باید به صورت جاذبه انگیزی کل مجموعه را شکل دهند و تنها تطابق با قرآن مورد نظر نیست، بلکه در کنار آن باید از جاذبه های خلاقانه و دیالوگهای جاذب برخوردار باشد.

این محقق و قرآن پژوه یادآور شد: آنچه در ادبیات داستانی از آن به عنوان سفیدخوانی یاد می شود باید در این نوع آثار هنری به خوبی به کار گرفته می شود تا زمانی که فاصله ها قطع شود آنها را به بهترین شکل پر کند. به طور تخصصی نمی توان آن را بررسی کنم اما این سریال به طور کل از قوتهای لازم کارهای هنری برخوردار نیست، وقتی فیلمهای مشابه در سینمای دینی چون "محمد رسول الله (ص)" ساخته مصطفی عقاد را با این مجموعه مقایسه می کنیم در می یابیم که فاصله میان آنها بسیار است.

وی در رابطه با دیالوگهای سریال داستانی حضرت یوسف(ع) گفت: دیالوگها ضعیف بوده از پختگی لازم برخوردار نیست از آنجا که قرآن کریم از این قصه به عنوان " احسن القصص" یاد کرده وقتی وارد سینما می شود باید در زمره بهترین آثار سینمای دینی جای گیرد.

حجت الاسلام ایازی تصریح کرد: به نظر می رسد هزینه بسیار سنگینی برای ساخت این اثر به کار رفته و با این هزینه و نیرو شاید بتوان گفت کیفیت مطلوب به وجود نیامده است. البته نمی توان گفت برای ساخت این اثر زحمت کشیده نشده، درکل دارای نقاط قوتی هم هست که جای تشکر و قدردانی دارد.