دولت حق بیمه کارکنان رسمی مدارس غیرانتفاعی را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس فلاحیان صبح یکشنبه در همایش بزرگ موسسان، مدیران و کارشناسان مدارس غیر انتفاعی مازندران در مجتمع رفاهی شرکت نفت محمود آباد افزود: آیین نامه مدارس غیر انتفاعی کشور نیز باید هر چه سریعتر به تصویب دولت و مجلس برسد تا شاهد پیشرفتهای عظیمی در عرصه تعلیم و تربیت و توسعه مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت همچنین موظف شد 50 درصد سرانه دانش آموزی مدارس دولتی را به حساب صندوق حمایت از مدارس غیر انتفاعی پرداخت تا زمینه رشد، تعالی و توسعه این مدارس در کشور فراهم شود.

مدیر مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی سازمان آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر عدم اتکا مدارس غیر انتفاعی به بودجه دولتی تصریح کرد: بانک اطلاعات مدارس غیر انتفاعی مازندران به زودی راه اندازی می شود.

فلاحیان با بیان اینکه مدیران مدارس غیر انتفاعی با تقویت شورای موسسان زمینه های توسعه و ارتقا این مدارس را فراهم کنند، اظهار داشت: بر اساس قانون حضور نمایندگان شورای موسسان مدارس غیر انتفاعی در شورای نظارت مدارس غیر انتفاعی استان الزامی شد.

وی همچنین با انتقاد از قطع سهمیه شیر یارانه ای دولت به مدارس غیرانتفاعی این اقدام را چالش جدی در عرصه تعلیم و تربیت دانست و خواستار واگذاری و فروش زمین و ساختمان های مدارس دولتی به مدارس غیر انتفاعی شد.

مدیر مشارکت های مردمی و توسعه مدارس غیر دولتی سازمان آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور فعال خیرین در ساخت مدرسه و توسعه مشارکتهای مردمی اظهارداشت: خیرین مازندرانی در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مازندران 275 میلیارد ریال به آموزش وپرورش مازندران کمک کردند.

فلاحیان با بیان اینکه حدود 12 درصد دانش آموزان استان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند، اظهار داشت: مازندران از حیث دارا بودن تعداد مدارس غیر انتفاعی و پوشش تحصیلی دانش آموزان در این مدارس رتبه دوم کشور را دارا است.

بیش از60 هزار دانش آموز در 550 آموزشگاه و مدرسه غیر دولتی مازندران به تحصیل مشغول هستند.