صدور 600 میلیون دلار ضمانت نامه صادراتی

کوروش پرویزیان در گفتگو با خبرنگار مهر سرمایه بانک توسعه صادرات ایران را کمتر از 10 درصد رقم صادرات غیرنفتی در کشور عنوان و بر حمایت از صادرات غیرنفتی، تولید و سرمایه گذاری در امور زیربنایی در کشور تاکید کرد.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با اعلام اینکه سیاست و رویکردهای تامین مالی این بانک بر اساس تحقق جهش صادراتی دوم تنظیم شده است گفت: باید منابع کافی برای تحقق جهش صادراتی دوم فراهم شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بر ارائه خدمات به صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: در همین ارتباط این بانک حدود 600 میلیون دلار که رقم قابل توجهی محسوب می شود، ضمانتنامه صادر و تعهد کرده که در صورتی که صادرکنندگان به تعهد خود عمل نکنند، رقم مذکور پرداخت شود.

وی به ارائه تسهیلات توسط بانک برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه هر تولید کننده ای می تواند صادرکننده نیز باشد، باید به این موضوع به عنوان یکی از مسائلی که بر سر راه صادارت کشور وجود دارد، توجه کرد.

پرویزیان از تلاشهای بانک برای بهبود شرایط، اصلاح روشهای مداوم کار و تسریع خدمات به صادرکنندگان خبر داد و اظهار داشت: متغیرهایی که بر اقتصاد کلان کشور تاثیر می گذارد بر فعالیتهای صادراتی نیز تاثیرگذار است.

وی برقراری مناسبات استراتژیک و اداری مثبت با کشورهای دنیا را باعث موفقیتهای صادراتی عنوان کرد گفت: اگر مناسبات ایران با کشورهای هدف دچار چالش شود، فعالیتهای صادراتی و در نتیجه نظامهای بانکی و مالی نیز از آن متاثر خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، این بانک را بانک تخصصی صادرات کشور ذکر کرد و افزود: این بانک بیشتر فعالیت خود را بر توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز کرده است ولی به لحاظ منابع محدودی که بانک در اختیار دارد، رقمی که می تواند به صادرات کشور کمک کند، زیاد نیست.

وی در خصوص مشارکت بانک توسعه صادرات ایران در گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی به نفع صادرکنندگان به مهر گفت: این بانک بر اساس اعتبارات اسنادی گشایش شده برای صادرکنندگان ایرانی، تامین مالی فعالیت صادراتی را با توجه به شرایط مالی و توانایی صادر کننده دارد.

پرویزیان خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات با 10 درصد پیش پرداخت نسبت به گشایش اعتبار اسنادی وارداتی نیز اقدام می کند و 10 درصد را در زمان ظهرنویسی و معامله اسناد از مشتری دریافت می نماید و مابقی در سررسید که بعضا در قبال اعتبارات اسنادی تسهیلات است، پرداخت می شود.

وی افزود: همچنین بانک نسبت به خرید دین اسناد اقدام می کند و نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان را فراهم می آورد.