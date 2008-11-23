25 واحد بزرگ صنعتی در گیلان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای راه اندازی این واحدهای صنعتی 29 هزار و 767 میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز است.

وی عنوان کرد: با بهره برداری 25 واحد صنعتی در گیلان برای 11 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.

اصغریان همچنین کارخانه ذوب بیلت خزر، سیمان گیلان سبز، شفاف شیمی پلاست، راد کابل شمال پارس، داروسازی کاسپین تامین، طرح شیشه پاک شمال، کاروگیت، ام دی اف، کاغذ تیشو، فولاد تیام بیستون، سیمان فاراب و... از جمله این طرحها دانست.

وی با اشاره به اینکه صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و اشتغالزایی در هر جامعه است، افزود: سرمایه ‌گذاری در این بخش یکی از مولفه‌های مهم توسعه است.

اصغریان با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ باید در گیلان توسعه یابند، یادآورشد: صنایع بزرگ به رغم پویایی اقتصادی منطقه موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه می شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان ادامه داد: در دولت نهم باتوجه ویژه به ‌بخش صنعت در حول دو محور"ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ" و "تسریع در اجرای واحدهای صنعتی در حال اجرا" حرکت شتابانی برای توسعه صنعتی گیلان به وجود آمده است.