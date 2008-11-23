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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

یک نماینده عراقی تشریح کرد:

برخی از زوایای نقض حاکمیت عراق در توافقنامه خروج آمریکا

برخی از زوایای نقض حاکمیت عراق در توافقنامه خروج آمریکا

نایب رئیس کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق با اشاره به وجود بندهایی در توافقنامه امنیتی که موجب نقض حاکمیت عراق می شود، تاکید کرد: این توافقنامه به تصویب نمایندگان نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالکریم السامرائی" نایب رئیس کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق در گفتگو با پایگاه جبهه التوافق فاش کرد : توافقنامه امنیتی به نیروهای اشغالگر در عراق اجازه حضور طولانی مدت را در این کشور می دهد.

وی افزود : براساس توافقنامه تنها در صورت موافقت آمریکایی ها، طرف عراقی می تواند بر هواپیماها و کشتی های آمریکایی سوار شود و همچنین با موافقت آمریکا امکان تفتیش از این کشتی ها و هواپیماها وجود دارد.

" عبدالکریم " با تاکید بر این موضوع که این مسئله نقض حاکمیت عراق به شمار می رود، خاطر نشان کرد: مصونیتی که این توافقنامه به نظامیان آمریکایی می دهد به گونه ای که این نظامیان تحت بازجویی دادگاه عراقی قرار نمی گیرند، خود نقضی دیگر بر حاکمیت عراق است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در ادامه افزود : عبارت های زیادی در توافقنامه وجود دارد که غیر واضح است که از جمله آن می توان به عبارت هایی که مربوط به تعهدات طرف آمریکایی و همچنین عبارت های مربوط به ورود کسانی که تحت حمایت نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت دارند و خروج بدون گذرنامه آنان اشاره کرد که این موضوعات مندرج در توافقنامه خود نقض دیگری علیه حاکمیت عراق به شمار می رود.

وی تصریح کرد: توافقنامه امنیتی طرف آمریکایی را به پرداخت غرامت در قبال ضررهایی که حضور نیروهای مسلح در خاک عراق به دنبال می آورد، وادار نمی کند.

عبدالکریم سامرائی گفت : آمریکا بدون هیچ پوشش قانونی بلکه با ادعای وجود سلاح کشتار جمعی در عراق و ارتباط رژیم سابق بعث با گروهک تروریستی القاعده وارد عراق شد.

وی تاکید کرد: جوانب و زوایای منفی در پیش نویس توافقنامه اجازه تصویب آن را در پارلمان نمی دهد.

شورای وزیران عراق یکشنبه گذشته 26 آبان ماه توافقنامه امنیتی را به تصویب رساندند و روزگذشته "محمود المشهدانی" رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: نمایندگان عراق چهارشنبه به این توافقنامه رای می دهند.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

کد مطلب 788041

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